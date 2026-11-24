TechSuite株式会社海外18拠点の日本人駐在員を対象に、AI検索の現状を自ら把握し改善できる状態をつくる研修を実施しました|img …

2026/11/24乳製品乳酸菌飲料を中心に世界各地で事業を展開する株式会社ヤクルト本社（以下、ヤクルト本社）様。 海外では現地生産・現地販売を基本とし、広報担当者も現地採用で、個々の海外拠点が主体となって事業を運営しています。

AI検索で自社が正しく説明され、選ばれる状態を各国でつくるには、本社が代わりに対応するのではなく、各拠点が自ら現状を把握し改善できる体制が必要だと考え、TechSuite株式会社の「AI検索研修」をご導入いただきました。 TechSuite株式会社（以下、TechSuite）では、日本人駐在員を対象に、時差を考慮した3回の研修を実施しました。 日本語の講義に英語版の資料を添え、研修後の個別フォローは、希望のあった拠点には英語でも対応しました。

Also read 複数のPCにローカルAIの処理を割り振れるNVIDIA製ツール「Personal AI Router(PAIR)」の有用性検証結果が公開される

なぜコンサルティングではなく研修を選んだのか、研修を終えての手応え、今後の展望について、国際業務部 学術・広報支援課の森 大知様に伺いました。 AI検索は、仕事でもプライベートでも毎日のように使っています。 何かを買いたいときにまずChatGPTに聞いて候補を出してもらい、そのなかから深く調べたいものだけをGoogleで検索する。 AI検索で出てきた商品をそのまま買ってしまうこともあります。

この1年半ほどで、そういう存在になったという実感があります。 メルマガやSNS広告、カンファレンスを見ても、多くの企業がAI検索最適化に取り組んでいることが伝わってきます。 個人的な利用にとどまらず、組織としてAI検索の対策に取り組まないとマーケティングやコミュニケーションの世界で置いてきぼりになる。 その危機感から社内で企画を練り、弊社の企画要件に対応できる会社を探し始めたところでTechSuite（AI検索パートナーズ）さまに出会いました。

ヤクルトは世界規模で事業を展開し、現地生産・現地販売が特徴です。 広報の実務も現地社員が担っています。 その業務の型は、日本で積み上げた経験を日本人駐在員が海外に移植し、現地社員と一緒にその国に合った形で展開してきたものです。 駐在員は日本での知見や経験を土台に持っているぶん、現地社員をマネジメントする役割を担っています。

ただ、AI検索はここ2年ほどの話です。 日本人駐在員も現地社員もスタートラインは同じです。 なので、先ずは駐在員が知見を獲得し、自分で手を動かして経験則を持たないと、マネジメントが難しくなります。 日本の国際事業本部は自らSNSやウェブサイトを運用する立場ではありませんが、海外事業所に対するサポートとして何をすべきかと考え、「まずみんなに集まってもらって知見や判断基準を獲得しよう」というのが出発点でした。

Advertisement

最初は、海外拠点から情報を集めて共通する課題を抽出し、集合研修で代表的な具体例に対して講師がアドバイスすることをイメージしていました。 多種多様な海外拠点のすべてに日本から個別のコンサルティングを入れるのは現実的ではないからです。 しかし、まずは知見や判断基準を海外拠点のなかに残し、ある程度内製化を進められる体制を構築したほうが良いと考え、研修という形を取りました。 また、ほとんどの海外拠点はAI検索対策にまだ着手しておらず、知識と現状理解が必要でした。

加えて、マーケティングやコミュニケーション施策も自分たちで企画立案して拠点単位で行っているので、AI検索対策も日本から介入するのではなく、駐在員と現地社員で回せる体制をつくる必要がありました。 そこで、各海外拠点が自分たちでAI検索の現状を確認し、改善まで回していける状態を目指しました。 最終的に2～3社に絞って比較しました。

研修のメニューをいくつか用意されている会社が多いなかで、TechSuiteさまは私たちの話を聞いたうえで「ヤクルトさんのご事情や企画目的はこうですね」と、まず弊社の状況を理解していることを示してくれました。 そのうえで「それでしたら、自社の経営資産をヤクルト用にカスタマイズして、このようなメニューを提案します」と、こちらの状況から中身を組み立てた提案をしてくれたのが印象的でした。 私たちの状況や達成したいことを理解して、ゴールに向けて一緒に歩いてくれる。 社内で相談して、TechSuiteさまにお願いしようと決めました。

率直に、ものすごく良かったです。 何より手を動かしながら自分たちの現状を確認でき、課題がはっきり見えてきた（問題発見から課題設定までの方法を学んだ）ことで、AI検索対策に対するモチベーション向上につながりました。 今はどこの拠点にもネット環境があり、日本語でもホワイトペーパーはいくらでも出てきますが、読むだけでは自分ごとになりませんし、手を動かすのとでは違います。 研修の前に資料（研修資料やホワイトペーパー）を共有して「事前に目を通しておいてください」とお願いし、当日は手を動かす時間を多く取っていただきました。

基礎知識は事前に、という進め方が合っていました。 現状把握のチェックシートに加えて集計や分析をAIに実行させるプロンプトも用意され、簡便に、自社がAIにどう見られているかが分かります。 初心者にも分かりやすい流れで、取組みやすい内容でした。 自分一人で検索・集計・分析するのは初心者にとっては大変なので、その点はとても有意義でした。

海外拠点への研修は他のテーマで実施したことがありますが、現地社員も駐在員も受講するので、日本人講師の日本語を英語に同時通訳していました。 この場合、言葉のニュアンスが伝わりにくい（英語を母国語とする人は限定的）という問題がありました。 今回は、まず日本人が学ぶという目的で、日本語話者限定で実施しました。 受講者全員が研修内容を深く理解できたのは良かったと思います。

研修の後には、TechSuiteさまに宿題に対する個別フィードバックを行っていただくことで、海外拠点の具体的なアクションに繋げました。 当初、個別フィードバックは日本語だけで実施する予定でしたが、現地社員も参加させたいという希望がいくつかの海外拠点からありました。 幸運にも、勝又さんが語学堪能ということもあり、英語でも対応できますとお申し出をいただきました。 そこで、お言葉に甘えて、希望があった拠点では英語でも実施していただきました。

日本人駐在員が受講した内容を社内に広めなければいけませんが、現地社員は日本語では分からないので、現地語か英語で伝える必要があります。 その説明の場としてもフィードバックを使えたのは、とても効率的でありがたかったです。 研修の資料も英語版を用意していただいていたので、現地語への翻訳も、英語が読める現地社員への共有も容易にできました。 日本人駐在員だけでなく現地社員にも、私たちが理解してほしかったことをスムースに広げることができました。

Advertisement

手応えとしては、一つひとつの海外拠点に丁寧に向き合い個別に説明していただけたことが功を奏したと感じています。 研修では、自社の状況を把握するところまではできても、AIを活用した改善企画立案を読み込む時間が足りない受講者も見受けられましたが、その部分は個別フィードバックの機会で補えました。 また、海外拠点ごとに状況が異なるので、一律の説明では不十分なところを、個別フィードバック時にそれぞれの状況に合わせて解説していただけたのがありがたかったです。

当初はそこまでの個別対応は想定しておらず、TechSuiteさまはここまで対応してくれるのか、と驚きました。 AI検索への対応はまだ始まったばかりで、数年で状況が大きく変わる可能性もあります。 だからこそ、一つのやり方に固執せず、状況を俯瞰しながら進めたいと思っています。 ただ、AIに正しく理解してもらえるようにセキュリティを確保しつつ情報発信を整える、という基本は変わらないはずです。

AI検索の広がりでSEOは廃れると言われることもありますが、これまでSEOで積み上げてきた取り組みやAI検索対応としての今のチャレンジは、今後のGEOにも活きてくると思います。 学びや経験を積み上げておくことに無駄はないと考えています。 個別フィードバックでは、AIがサイトを読みに来ることができる環境から整える、AIが読み取りやすくするために画像ではなくテキストで表示する、目的別にコンテンツを充実させる、競合サイトとの差異を埋めるといった、すぐに対応すべきアドバイスもいただいています。

これからAI検索対策に取り組む企業へ、どんなメッセージを送りますか。 多様な拠点を抱え、すべてにコンサルティングを入れるのが難しい企業には、私たちと同じように、研修である程度内製化することをおすすめしたいです。 知見を社内に残すことは、その後の運用にも効いてくると思います。 危惧しているのは、よく分からないまま、やらなければいけないという危機意識だけで、その国の業者に任せきりにしてしまうケースです。

知見や判断基準がなければ、施策の方向性が正しいのか、真っ当な成果が出ているのかを自分たちで評価できないまま進んでしまう。 十分起こり得るリスクです。 だからこそ、日本人駐在員に対する研修が大事です。 海外に事業を持たない国内企業にとっても、AI対策の重要性は今後ますます高まると思います。

まだ取り組んでいない企業であれば、まず「自社に何が起きているのか」を理解する。 そのための最初の一歩として研修で状況把握や分析の型を学ぶことが有効だと思います。 株式会社ヤクルト本社は、1930年に創始者の医学博士 代田稔が乳酸菌 シロタ株の強化培養に成功し、1935年に乳製品乳酸菌飲料「ヤクルト」の製造・販売を開始した歴史を持ちます。

「予防医学」「健腸長寿」「誰もが手に入れられる価格で」という創始者の考えを受け継ぎながら、飲料・食品、医薬品、化粧品などを通じて人々の健康で楽しい生活づくりに貢献しています。 海外展開としては1964年の台湾から始まり、現在は日本を含む40の国・地域で毎日約3,800万本が飲用されています。 コミュニケーションの中核を担う「ヤクルトレディ」による宅配も海外に広がり、各地のお客さまに健康をお届けしています。 TechSuite株式会社が提供するAI検索対策サービスです。

ChatGPT・Copilot・Google AI Overviews・Perplexity・Gemini・Claudeなど、各AIがどのように貴社を紹介しているかを実測データで可視化し、AI検索時代に「選ばれる」状態をつくります。 AI検索対策コンサルティングの導入社数No.1※であり、戦略設計からコンテンツ改善、構造改善の実装、外部情報の整備、継続的な効果測定・改善まで一気通貫で支援します。1. 戦略策定（現状把握・競合分析・ターゲット設計）