2026年、BtoBマーケティングのAI活用が広がるなか、TechSuite株式会社がAI検索対策に特化した「AI検索パートナーズ」を提供します。生成AIでの引用・推薦を後押しします。

2026年、AIの活用は文章作成や要約の段階を超え、BtoBマーケティングの幅広い業務へと広がっています。市場調査、競合分析、コンテンツ制作、AI検索への対応、顧客分析などが、その対象となっています。こうした流れのなかで、TechSuite株式会社は、 AI検索対策 に特化したコンサルティングサービス「 AI検索パートナーズ 」を提供しています。

新しいモデルやサービスが次々と登場するため、企業にとっては進化の全体像を把握することが難しくなっています。そのうえで、自社の業務にどう取り入れるかを判断することが課題となっています。マーケティングの成果につなげるには、AIで実現できることと現時点での限界を理解し、具体的な活用方法を見極めることが重要だとされています。

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AI検索パートナーズが対象とするAI検索対策の範囲

「AI検索パートナーズ」が対象とするのは、LLMO、AIO、GEO、AEOといったAI検索対策です。TechSuite株式会社は、これらに特化したコンサルティングとして同サービスを位置づけています。

支援の対象となるのは、ChatGPT、Google Gemini、Claude、Microsoft Copilot、Google AI Overviewsなどの生成AI・AI検索サービスです。これらのサービスにおいて、自社の商品・サービスが引用、言及、推薦されるための戦略を設計することが、同サービスの中心的な役割です。

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同サービスは、現状分析から競合調査、コンテンツ制作、テクニカルSEO、外部メディアでの露出強化、効果測定までを一気通貫で支援するとしています。工程ごとに別の事業者へ依頼すると、分析で得た情報が制作に十分に伝わらないことがあります。一つの流れで提供する点が、同サービスの特徴の一つといえます。

現状分析では、自社の商品・サービスがAI検索でどのように扱われているかを確認する工程が想定されます。競合調査では、同じ検索領域で言及される他社の状況を比較します。その結果をもとに、コンテンツ制作やテクニカルSEOへと作業を進める流れです。

専門知見とナレッジをAIの実行環境に組み込む仕組み

TechSuite株式会社は、専門コンサルタントの知見、業務プロセス、品質管理基準をAIの実行環境に組み込んでいます。これにより、AIを使った支援であっても、専門家が積み上げてきた判断基準を反映できる体制を整えています。

さらに同社は、顧客企業ごとのナレッジや個別要件を反映できる仕組みを整備しています。企業によって商品の特徴や訴求したい相手、既存の情報資産は異なるため、画一的な施策ではなく個別の事情に合わせた対応が可能になります。

同社は、こうした仕組みによってサービス提供の品質、再現性、生産性を高めるとしています。専門業務を標準化しつつ、顧客ごとの要件に合わせられる点が、この仕組みの狙いです。品質と効率の両立を図る取り組みといえます。

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その結果、同社は高品質なAI検索対策をリーズナブルな価格で提供しているとしています。ただし、具体的な料金体系や契約条件については、本文では示されていません。

BtoB企業のマーケティング担当者にとっての意味

BtoB企業のマーケティング担当者にとって、生成AIやAI検索でどのように自社が扱われるかは、今後の情報収集の入口に関わる重要な論点になりつつあります。AI検索パートナーズは、その対策を専門的に進めたい企業に向けたサービスです。

生成AIの活用が業務全体へ広がるなかで、どこまでAIに任せ、どこで人の判断を入れるかを見極めることが求められています。本文は、AIで実現できることと現時点での限界を理解することの重要性を指摘しています。

AI検索パートナーズを検討する企業は、現状分析から効果測定までを一つのサービスで依頼できる点を確認するとよいでしょう。一方で、導入の手順、支援期間、料金の詳細といった条件は、本文からは読み取れません。判断にあたっては、TechSuite株式会社への直接の確認が必要になります。