株式会社キャンのレディースブランドTe chichiは、2026年11月19日よりホリデーニットコレクションを発売。ラメやスパンコールを使用し、アーバンフェミニティを表現した新作を紹介。

株式会社キャン は、2026年11月19日（木）に公式WEBストア「CAN ONLINE SHOP」にて、レディースブランド「Te chichi（テチチ）」の新規ニットコレクション「 ホリデーニット 」の販売を開始します。本コレクションは、ホリデーシーズンの衣装ニーズに応えるため、ラメやスパンコールを大胆に取り入れたデザインが特徴です。同時に、全国のTe chichi取扱店舗でも順次展開が行われます。

アーバンフェミニティと輝きの融合

Te chichiブランドは、岡山県岡山市に本社を置く株式会社キャンによって展開されています。代表取締役社長の川部将士氏が率いる同ブランドは、上品さと心の豊かさを追求する女性層を対象としています。「アーバンフェミニティ」というキーワードのもと、洗練されつつも女性らしさと遊び心のエッセンスを加えたワードローブを提案する姿勢が一貫しています。今回のホリデーニットは、そのブランド哲学をホリデーシーズンという特別な機会に重ね合わせたものです。

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ブランドのシグネチャーアイテムであるミックスラメニットは、奥行きのあるオリジナルカラーと、編み地の構造に溶け込む繊細な輝きが魅力です。単なる派手さではなく、素材の質感と光の反射を活用することで、大人女性の高級感を演出する設計となっています。プルオーバータイプのほか、着こなしの幅を広げるために前後2WAY仕様のカーディガンも用意されており、多様なシーンでの活躍が期待できます。

ビジューとフェザーを用いた華やかさ

新コレクションでは、襟にビジューをあしらった華やかなフェザーヤーンニットも登場しています。これは、ミニマルな装いであっても、襟元のディテール一つで豊かな表情と高揚感をもたらすことを目的としています。袖口の巧みな加工も同様の効果を狙ったもので、全体のシルエットを引き締めつつ、華やかさを追加する役割を果たします。

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さらに、小粒のスパンコールが上品にきらめくVネックニットもラインナップに加わりました。Vネックデザインは首元をすっきりと見せる効果があり、スパンコールの輝きと相まって、フォーマルな場やパーティーシーンでも存在感を発揮します。これらのアイテムは、基本的なミニマルなコーディネートに対して、アクセントとなる輝きを添えることで、視覚的な面白さを演出します。

販売スケジュールと購買チャネル

「ホリデーニット」コレクションの発売日は2026年11月19日（木）と明確に設定されています。購入ルートとしては、株式会社キャンが運営する公式WEBストア「CAN ONLINE SHOP」が主要な窓口となります。オンラインストアでの販売開始と同時に、実店舗での展開も並行して進められる予定です。これにより、オンライン購入を希望する顧客だけでなく、店舗で実物の質感やフィット感を確かめて購入したい顧客にも対応しています。

全国のTe chichi取扱店舗でも、2026年11月19日以降、順次商品が並びます。取扱店舗のブランドラインは、Te chichi本体のほか、Te chichi Lugnoncure、Te chichi TERRASSE、SM2 olohuone、SM2 otan tamanの5つが指定されています。これらの店舗では、各ブランドの方向性に沿ったホリデーアイテムが提供されるため、顧客は自身の好みに合わせたブランド選びが可能です。

株式会社キャンは、このコレクションを通じて、ホリデーシーズンにおける女性の衣装選択肢を拡充させる方針です。ラメやスパンコールといった素材を使用しながらも、上品さを損なわないデザインは、従来の派手なホリデーウェアとは一線を画すものです。ブランドが重視する「心の豊かさ」を、衣服という形で具現化しようとする試みが、今回のコレクションには込められています。

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2026年11月19日の発売に向けて、公式WEBストア「CAN ONLINE SHOP」での在庫状況や、各店舗での入荷スケジュールが注視されています。Te chichiを愛好する消費者は、新しいシーズンのファッションを先取りする形で、コレクションの展開を確認する必要があります。川部将士氏が代表を務める株式会社キャンの戦略の一環として、このホリデーニットはブランドの存在感を高める重要なアイテムとなるでしょう。