SaaSツールの39.2%が「オーバースペック」、決裁層と現場で認識ギャップも

全国のビジネスパーソン250名を対象としたSaaSツール利用に関する統計調査によると、全体の39.2%が現在利用中のツールをオーバースペックと感じており、58.0%が毎週操作ロス時間を抱えていることが明らかになった。決裁層は機能不足を、現場はオーバースペックを感じるなど認識のずれも見られ、SaaSの多機能化がかえって運用負荷を高めている実態が浮かび上がった。

シナジーマーケティング株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長兼CEO：奥平博史）は、全国の企業で働くビジネスパーソン250名を対象にSaaSツール利用に関する統計調査「2026年版」を実施した。

MA（マーケティングオートメーション）、CRM（顧客関係管理）、SFA（営業支援）、チャットツール、プロジェクト管理ツールなど、業務で使用されるSaaSは年々多機能化が進んでいる。 しかし、現場においては「高機能であること」が必ずしも使いやすさや成果に直結するわけではない。 本調査では、全体の39.2%が現在利用中のツールを「オーバースペック」と感じていることが明らかになった。

さらに、58.0%が毎週何らかの操作ロス時間を抱えており、意思決定に関与する決裁層では30.3%が「機能不足」と感じる一方、現場層では44.6%が「オーバースペック」と感じており、同じツールに対する認識のずれが見られた。 多機能化は利便性や拡張性をもたらす反面、現場の学習負荷や迷いやすさ、見直しの難しさも生み出している。 当社は本調査結果から、SaaS活用における本質的な課題は「機能不足」ではなく、現場で無理なく運用し続けられる設計にあると捉え、その実態をレポートとしてまとめた。

現在利用しているツールの機能評価について尋ねたところ、「半分以上の機能を使っていない」が22.0%、 「ほとんど使いこなせていない」が17.2%となり、合計39.2%がオーバースペック状態にあると回答した。 約6割が毎週操作ロスを抱えており、効率化のはずのツールが「調べる時間」を生んでいる可能性が示唆された。 内訳を見ると、「1時間未満」が36.8%、 「1〜3時間未満」が15.6%、 「3〜5時間未満」が5.2%となっており、週1時間以上のロスを抱える層も2割を超えている。

決裁関与層では30.3%が「機能不足」と感じている一方、関与しない現場層では44.6%が「オーバースペック」と回答しており、見直しを難しくする認識ギャップが浮き彫りになった





PRTIMES_TECH / 🏆 113. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Saas オーバースペック 操作ロス 決裁層 現場層

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SMS HaNa「BOXIL SaaS AWARD 2023」と「BOXIL SaaS AWARD Spring 2023」のSMS送信サービス部門で同時受賞日本テレネット株式会社のプレスリリース（2023年3月7日 15時09分）SMS HaNa[BOXIL SaaS AWARD 2023]と[BOXIL SaaS AWARD Spring 2023]のSMS送信サービス部門で同時受賞

Read more »

Forguncy、「BOXIL SaaS AWARD 2023」で総合1位の「Best SaaS in Japan」を受賞グレープシティ株式会社のプレスリリース（2023年3月7日 16時30分）Forguncy、[BOXIL SaaS AWARD 2023]で総合1位の[Best SaaS in Japan]を受賞

Read more »

社会インフラ特化型 SaaS「ReNom Apps for Industry SaaS」開発完了のお知らせ株式会社グリッドのプレスリリース（2023年3月22日 09時20分）社会インフラ特化型 SaaS[ReNom Apps for Industry SaaS]開発完了のお知らせ

Read more »

コムデザインのクラウドCTI「CT-e1/SaaS」とCACが提供する感情解析によるオペレータケアツール「Beluga Box SaaS」がシステム連携開始コムデザインのクラウドCTI「CT-e1/SaaS」とCACが提供する感情解析によるオペレータケアツール「Beluga Box SaaS」がシステム連携開始 株式会社シーエーシーのプレスリリース

Read more »

クラウドCTI「CT-e1/SaaS」が株式会社シーエーシーの提供する感情解析によるオペレータケアツール「Beluga Box SaaS」との連携開始クラウドCTI「CT-e1/SaaS」が株式会社シーエーシーの提供する感情解析によるオペレータケアツール「Beluga Box SaaS」との連携開始 株式会社コムデザインのプレスリリース

Read more »

【三菱UFJ銀行】SaaS×金融の組み込み型金融（Embedded Finance）・中小企業向け「BizSaaFin 早払い」提供開始株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループのプレスリリース（2026年6月18日 09時00分）【三菱UFJ銀行】SaaS×金融の組み込み型金融（Embedded Finance）・中小企業向け「BizSaaFin 早払い」提供開始

Read more »