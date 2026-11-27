Sandiskの最上位PCIe 5.0対応SSD「Optimus GX PRO 8100」が、理論値に近い最大14900MB/sの読み出し速度を実現。DRAMキャッシュ搭載モデルと非搭載モデルの比較や、空き容量による性能変化、PlayStation 5などのゲーム機での利用における安全性について詳述。

」（以下，Optimus GX PRO 8100）は， Sandisk 製品のなかでは最上位に位置するPCI Express（以下，PCIe）5.0に対応する SSD だ。 PCIe 5.0対応のハイエンドモデルだけあって，逐次読み出し（シーケンシャルリード）最大14900MB/s，逐次書き込み最大14000MB/sという，PCIe 5.0 x4の理論的な限界値に近いスペックを有する。

そのほかにコントローラとDRAMチップが実装されていることが，基板の横から見て取れる。 ただ，DRAMキャッシュ容量は未公開だ。 コントローラも公式には未公開だが，Silicon Motion製の「SM2508」が使われているといわれている。 試用したOptimus GX 7100Xの2TBモデルは，基板が実にシンプルだ。

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基板上に載っているのは，Sandiskオリジナルのコントローラ「Polaris 3」とフラッシュメモリ，そして電源用のPMIC程度である。 Optimus GX PRO 850XOptimus GX 7100Xに比べると消費電力が2倍ほどあり，その分だけ発熱も大きい。 ヒートシンク搭載モデルが用意されているのも，そのためだろう。 長い歴史がある製品だけに，ラインナップにはフラッシュメモリとしてKIOXIAの第5世代「BiCS5」と，第6世代「BiCS6」が混在している。