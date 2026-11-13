Sakana AIが独自大規模言語モデル開発へ「Sawara」事前学習開始

Sakana AIは10月26日に独自AIモデル「Sawara」の開発を発表。2027年春の公開を目指し、研究効率を重視した少数精鋭体制で事前学習を始める。

AI開発企業であるSakana AIは、10月26日に開催されたシンポジウムにおいて、自社で一からAIモデルを開発する方針を表明した。この新しいモデルの名前は「Sakana Sawara （仮称）」と付けられており、同社は好機到来と捉えている。

日本のAI開発には主に2つの方向性がある。海外企業のオープンなモデルをベースに事後学習で日本語対応させる方法と、既存のモデルを使わず大量データで事前学習を行う方法だ。Sakana AIはこれまで前者に注力してきたが、今般の決定で後者のアプローチへシフトする。

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独自モデルの設計思想とスケジュール

Sakana Sawara（仮称）は自律的にタスクをこなすAIエージェント向けに設計されており、同社の製品やサービスの土台として利用される予定だ。学習データや学習手法を一貫して管理することで、研究開発の効率化にもつながるとしている。現在の段階は学習の準備中で、12月に「Sawara Small（仮称）」の事前学習を開始する。

Sawara Small（仮称）は単体での活用に加え、今後の開発に向けたパイロット的な位置付けのモデルとなる。順調に進めば、2027年春に同モデルの重みを公開する計画である。また、より大規模な「Sawara Large（仮称）」の開発も視野に入れており、数千億パラメータ以上のモデル構築を目指している。

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エージェント層とモデル層の二つの柱

同社の戦略は大きく分けて「エージェントの層」と「モデルの層」の2つで構成されている。エージェントの層では、高性能なAIモデルを使って難しい課題を解く取り組みが進められている。例えば、膨大な選択肢から条件に合った最も評価が高い解を導き出す組合せ最適化に特化したAIエージェント「ALE-Agent」や、AIモデルの試行錯誤によって効果的に推論する手法「AB-MCTS」を開発してきた実績がある。

一方、モデルの層では海外企業のオープンなAIモデルに事後学習して日本向けにした「Sakana Namazu」や、他企業の最先端モデルと自社モデルを組み合わせて性能向上を図る「Sakana Fugu」を提供してきた。これらは実務でも使えるようになりつつあるオープンウェイトモデルの性能向上や、学習データや学習手法の知見の入手容易化を受け、開発コストが低下している背景がある。

研究効率と人材密度の重視

Sakana AIは言語モデルの開発が単なる「GPUの競争」ではないと指摘する。外部の分析によれば計算資源の大部分は最終的な学習ではなく試行錯誤、つまり研究に使われているという。同社は「研究効率」と計算資源の掛け算でAIモデルの進歩が決まると捉え、研究力を左右するAIの大規模な活用と人材の密度を重視している。

これまでにAIサイエンティストやRSI LabといったAI利用技術やチームを整備してきた同社は、Sawara（仮称）の開発でも培った知見を活用しAIエージェントを活用する。防衛・安全保障分野への影響については個別要件に触れず回答を控えたものの、少数精鋭体制で研究開発へのAI利用をさらに強化していく方針だ。