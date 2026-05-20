SX125: 新しい本格モタードモデルが原付二種クラスで登場、初めてホワイトパールも登場する

SX125は原付二種クラスでは珍しい本格派モタードモデルで、若々しくスポーティなスタイルを好むユーザーのために開発されました。124.2ccの排気量の4ストローク単気筒エンジンが搭載されており、EURO 5+排出ガス規制に対応しながらも、最大出力15HP(11kW)・10500rpm、最大トルク11.5Nm/8500rpmというクラストップレベルの性能を誇ります。ボディはスマートなラインを描くボディパネルや、精悍なマットブラック塗装があり、車体全体の軽快な印象を強調するエキゾーストサイレンサー、先代モデルに比べデザインや装備を刷新したことで、オーナーの好みに合った純正アクセサリーも多数用意されています。

原付二種クラスで希少な本格モタードの最新モデル、 SX125 が発表されました。 SX125 は若々しくスポーティなスタイルを好むユーザーのために開発された本格派モタードモデル、エントリークラスながら妥協のない設計思想が貫かれており、ライディングの楽しさを追求するユーザーにとって魅力的な一台です。

搭載されるパワートレインは、排気量124.2ccの4ストローク単気筒エンジンで、EURO 5+排出ガス規制に対応しながらも、最大出力15HP(11kW)・10500rpm、最大トルク11.5Nm/8500rpmというクラストップレベルの性能を誇ります。 ボディは、フロントカウルからリアまで流れるようなスマートなラインを描くボディパネルや、精悍なマットブラック塗装のことで、車体全体の軽快な印象を強調するエキゾーストサイレンサー、2026年モデル限定のホワイトパールをアクセントにしたプレシジョンマークなどが施されています。

また、オーナーの好みに合わせた純正アクセサリーも多数用意されており、調整式のアルミ製ブレーキ・クラッチレバーや、高品質なアルミ製ブレーキフルードリザーバーキャップなどがラインアップされています。 前輪の衝撃を抑えるためのアルマイト仕上げのアルミ製フォークスライダーも設定されており、実用性とデザイン性を高めることが可能です。 最新の排出ガス規制に対応しつつ、デザインと装備を刷新した新しいSX125は、エントリークラスでありながら妥協のない作り込みが魅力です。

本格的な走りと先進的なスタイルを両立させたこの一台は、原付二種モタード市場で独自の存在感を放つことになるでしょう





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