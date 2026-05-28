東京寿司職人育成アカデミーとPHLIGHT株式会社が合同で開催する体験会「SUSHI ENGLISH」は、英語で寿司作りを学ぶことができるプログラムです。参加者は実際にシャリを握り、握り寿司づくりに挑戦する実践型のワークショップを体験できます。

WEB事業、人材事業、海外医療事業などを中心に、M&A事業やスポーツ事業など多角的に事業を展開する株式会社DYMの子会社である「 東京寿司職人育成アカデミー 」は、 PHLIGHT株式会社 が運営する「 フライト英会話 」と合同で、 英語で寿司作り を学ぶ体験会『 SUSHI ENGLISH 』を2026年6月13日（土）に実施いたします。

参加者が実際にシャリを握り、握り寿司づくりに挑戦する実践型のワークショップです。 現在、世界的な日本食ブームやインバウンド需要の回復により、海外における寿司職人の需要は急速に高まっています。 東京寿司職人育成アカデミーでは、こうした業界の常識を覆し、30年培った技術を凝縮して最短2ヶ月で伝承する教育を行っております。 本イベントを通じ、国内外の方々に寿司の魅力を伝えると同時に、英語でのコミュニケーションを通じた日本文化発信の可能性を広げることを目的としています。

・「手ぶら」で本格体験： 包丁や食材、調理器具はすべてアカデミー側で用意するため、初心者の方でも手ぶらで気軽に参加いただけます。 ■代表講師プロフィール：木立 健太（Kenta Kidachi） 海外： 米国・NYマンハッタン「Sushi Zen」、独国・フランクフルト「ザ・ウェスティン・グランド 鮨元」等今、世界中で「SUSHI」の需要は爆発的に高まっています。 それなのに、「皿洗いから握るまで10年」といった日本の古い常識がハードルとなり、若者が挑戦しづらい業界になってしまっています。 とはいえ、今回は1日の体験会です。

まずは肩肘を張らずに、「寿司職人の世界の入口」を純粋に楽しんでみてください。 こうした小さなきっかけの積み重ねが、寿司の道を志す仲間を増やすことに繋がると信じています。 東京寿司職人育成アカデミーでは、今後も異業種とのコラボレーションを積極的に行い、伝統技術の継承とグローバル人材の育成に注力してまいります。 また、観光客向けのプログラム拡充や、海外就業を視野に入れたカリキュラムの強化を推進し、日本食文化の発展に寄与してまいります





PRTIMES_LIFE / 🏆 39. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SUSHI ENGLISH 東京寿司職人育成アカデミー PHLIGHT株式会社 フライト英会話 英語で寿司作り 実践型のワークショップ 伝統技術の継承 グローバル人材の育成 日本食文化の発展

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

【登壇報告】UNERI代表の河合が「SusHi Tech Tokyo 2026」東京建物ブースで登壇株式会社UNERIのプレスリリース（2026年5月27日 09時00分）【登壇報告】UNERI代表の河合が「SusHi Tech Tokyo 2026」東京建物ブースで登壇

Read more »

SusHi Tech Tokyo 2026において映像技術でイベント運営を支援キヤノンマーケティングジャパン株式会社のプレスリリース（2026年5月28日 10時00分）SusHi Tech Tokyo 2026において映像技術でイベント運営を支援

Read more »