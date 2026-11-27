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SUPER FORMULA、3シーズン連続で来場者数過去最高更新！昨シーズン記録した26.4万人を上回る前年比104%となる来場者数27.3万人を達成
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JRP国内最高峰のモータースポーツである全日本スーパーフォーミュラ選手権(以下、SUPER FORMULA)を運営する株式会社日本レースプロモーション(以下、JRP)は、2026年シーズンの公式戦全…
日本レースプロモーションの近藤です。 これだけ多くのファンの皆様の前でレースができる。 こんなに幸せなことはありません。 今年は過去一、273,800人のお客様にスーパーフォーミュラを見ていただくことができました。
去年と比べても1万人も増えています。 また来年もドライバーたちが素晴らしいレースをたくさん見せてくれると思います。 お客様にたくさん来ていただければドライバーたち、そしてチームの励みになります。 また来年もスーパーフォーミュラを見に来てください。
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寒い中本当にありがとうございました。 また来年、開幕戦でお会いしましょう。2026 SUPER FORMULA ドライバーズチャンピオン DOCOMO TEAM DANDELION RACING CarNo.6 太田格之進 選手 1年間、応援ありがとうございました。 特に今日はお客さんが多く見えて最高です。 こんなに多くの皆さんの前でレースができるっていうのは、本当に最高です。
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