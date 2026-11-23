俳優・岸井ゆきのが主演を務めるWOWOW『連続ドラマW 恩田陸 ユージニア』（毎週日曜 後10：00／全6話）の第4話が、29日に放送・配信される。これに先立って、第4話のあらすじと、雑賀誠一役の丸…

真犯人に関しても皆さんそれぞれいろいろな見方があると思いますが、やっぱり緋紗子を演じている身からすると、確実に緋紗子はいろいろ怪しい人物だと思います（笑）。 でもきっと、ほかにもいろいろ考察があるんでしょうね。

緋紗子のお母さんも気になる人物で、子ども時代の緋紗子とお母さんのシーンがどうなっているか、私も映像で見るのが楽しみです。 何が本当のことなのか、どこまでが想像なのかというのが分からなくなるのが『ユージニア』の魅力でそれぞれの見方ができると思うので、ぜひそこを楽しんでいただきたいです。2日間というと割と短いと感じるかもしれないですが、何話にも掛けて起こる出来事の中に誠一としての視点を込めていかないといけなかったので、単純にセリフ量が2日にしては相当多かったかな（笑）。

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監督の計らいもあって、一連で長く撮っていって気持ちをつなげるという演出の仕方をしてくださったので、そういう意味では単純にせりふや動きをミスできないのに加えてつながりも気にしなくてはならない。 技術的なことをとても求められる現場ではあったので、そこにしっかりと感情も乗せていくという、役者としてはとてもやりがいのある、栄養分の高い刺激的な現場でありました。 この2日間というのは、僕にとってとても貴重な、かけがえない時間でした。 仕上がりが楽しみです。

現代劇ではあるけれども、ちょっと一世代前のお話で、僕がリアルタイムで体感してきた時代の話ではあるにしても、話し言葉も違うじゃないですか。 僕は普段、“私”は使わないので、その一人称を台詞として言うのがすごく新鮮だったなっていうのもありつつ、今回のせりふの独特の言い回しというのは恩田先生の作品の中での人物像でもあったりするので、それをいかに役に自然に落とし込めるのかというところの挑戦もありました。

この恩田先生の世界観を安達さんが脚本にされる、原作そのものを脚本に落とし込んで、映像にしていくためのアウトプットをするというのはすごい作業だと思うんです。 僕には想像もできないですが。 それで言うと僕は安達さんが脚本を手掛けられている作品で大好きで、『失恋ショコラティエ』（フジテレビ／14年）にはまっていたんです。 それとは全く世界観が違うじゃないですか。

僕の中ではそういうギャップ、脚本家の仕事における職人ぶりというものを今回も脚本を通して感じました。 物語の中で時系列が飛んでいくんですよね。 それがすごく不思議な感覚になりました。 こういった複雑な物語って一歩間違えると間延びしたり、見失ってしまったりというのがあるんですよ。

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でも、これだけ話が飛んで行き来しているにも関わらず、どんどん引き込まれていって、自分の中に登場人物たちの居場所がちゃんと置かれていくんですよね。 そうやってどんどん物語に引き込まれるって、相当な本だなって思いました。 それが体感として不思議でしたね。 これを脚本に落とし込んだ安達さんも、もともとそれを作った恩田先生もすごくて、なんかダブルの衝撃を受けました。

あっ、“ドラマW”ですよね（笑）。 たまたまで、今の棚ぼたですわ。 やだやだ、恥ずかしい（笑）。 でも最初の印象としてはそういう感じで、物語としてはいろいろ疑いたくなる気になる要素があって、じっくり作品を読み込んで楽しむっていう、忘れていたミステリーの面白さみたいなものをすごく感じました。

僕らの世代だと、次の日に学校に行ってみんなで話すのが定番でしたが、今はSNSで見知らぬ人ともやりとりができる時代なので、見終わった後にみんなで考察してやりとりしながら楽しんでいただきたいです。 ミステリーとして推理もできて、あと人間の汚い部分や信じたい部分がすごく色濃く練り込まれているので、そういうところを楽しんで味わっていただけたら幸いですね。 本当にそう思わせてくれる作品です。 お芝居の中での話ですが、岸井さんの満喜子に関しては、もう目も合っていないんですよね（笑）。

今日の撮影が初めての“生”満喜子だったので、ちょっとうれしかったですが、そういうシーンでもないから不思議な感じでした。 でも、本当にもう今日しかお会いできないので、ちょっと合間にお話しさせてもらってコミュニケーションを取らせてもらって、またどこかで共演できたらなと思いますね。 すごく笑顔がチャーミングな方でした。 木竜さんはもうほぼずっとというか、マンツーでやらせていただきました。

裏側でお話ししてコミュニケーションを取らせてもらう時と、お芝居の時では全然違っていましたね。 もちろん役者さんなので役に入ったら変わるのは当然のことだとは思いますが、不思議な雰囲気を持たれている方だなと思いました。 今回の役自体もとてもミステリアスな役ですが、この短い2日間の中でもいろいろな表情が見られて、引き込まれるような魅力を持っている役者さんだな、と。

本当、脚本で読んでいても皆さんとても複雑な状況に置かれた人物ですが、満喜子と友子、あともちろん緋紗子も掴みどころがなくて、お三方の表情や姿がどんな風に映像として浮かび上がってくるのか今からすごく楽しみです。 さっきご本人から聞きました。 いやいや、ありがたいですよね。 僕らのライブを観に来てくださって、そのタイミングでスカウトされたとうかがって。

ありがた過ぎて、なんかこう、もったいないというか。 なんかそういうことを聞くと、なんだろう、引き際が分からなくなりますよね。 いや、閉じる気はないですよ（笑）。 全然ないですが、最近続けていくことについて考えるようになって。

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少なくとも活動するということは、誰かの人生のスイッチを押したり、きっかけになっていたりもしていて、それって罪なことでも豊かなことでもあるなと思うんですよね。 でも、こうやって作品で出会えるなんて、やっぱり続けていたからこそで、こういうギフトもあるんだなって思いました。 これまでの監督のキャリアで培われたものだと思いますが、役者さん一人ひとりに対してもそうですが、撮影、照明部といった各部署への気遣いというか視野が広くて、もちろん緊張感もあるけれど、消して高圧的ではなくて現場の空気作りがとてもお上手なんですよね。

そこは人柄なんだろうなって。 やっぱり現場って、監督の色が出るものだと思うんですよね。 『金子差入店』の時もそうでしたが、僕の人間性やスタイルを理解していて、いいものがにじみ出るように演出してくださったので、その中で芝居をすることが心地良かったです。 えーっ、それレシピ言わなきゃいけない？

（笑）全然いいですが（笑）、誠一は弟の順二がああいうことになって、その前にも兄弟で凄惨な現場に遭遇していて、何かを抱えている人間が、どんなたたずまいになるかは考えましたね。 監督からも（脚本の）読み合わせの時にそういう話があったので、じゃあそこに持っていくために何をするかっていうので、とりあえずは…ほぼ毎晩ビールを飲んでいました（笑）。 それはマインドだけじゃなく物理的な役作りでもあって、そうやって体型も意識していったら、姿勢も変わりましたね。

自分なりにいろいろ考えて誠一を作っていったので、普段の僕と違って見えたって皆さんに言っていただいて、すごくうれしかったです。 僕自身は現場でプレビューを見ていないので、どういう風な誠一になっているのか。 でも、本当にやりがいのある役で、作っていく作業は楽しかったです。 もちろん苦しい部分もありますが、役者としてはすごくやりがいがあるんですよね。

僕も観るのが楽しみです。 原作の『ユージニア』を熟読されている方は、これどうやって映像化するねん!? というのもあると思いますが、ドラマでしか表現できないこともあって、特に今回はオールロケだったりもするので、よりリアリティのある世界観が描かれていると思います。 そういった生々しさだったり、『ユージニア』という作品の想像をかき立てられるようなファンタジーの部分だったりもちゃんと描かれていて、考察しがいのある作品になっていると思うので、楽しみにしていただければなと思います。

ある町で起こった事件の話…実はそれ以上でもそれ以下でもないと思うんですよね。 その中に圧縮されてしまった憎悪だったり、妬みだったり、何かが籠って蔓延しているわけですが、それも本当はどこにでもある話だと思うんです。 たまたまこうやって事件になって、物語になっているけれど、普段皆さんが見ているニュースの中にだってあるものなんですよね。 ニュースを見ていて、こんな凄惨な事件あったんやと思っても時間が経つと忘れてしまう。

でも、そこに巻き込まれてしまった人たちにとっては、一生残るものになるじゃないですか。 そういう普遍性を孕んでいる物語だなと思いました。 最後にオチがつくミステリーというのもすっきりしていいですが、オチがつかないからこそドラマがある。 結局、人が生きていくうえでもすっきりすることばかりではないんですよね。

この物語をどう受け止めるかという意味では、見る人自身もまた巻き込まれていて、試されるみたいなところがあるのかな、と。 他人事としてはこの物語を見るともったいない気がするので、ぜひ皆さんも深みにはまっていってほしいです。