SUPER EIGHT・丸山隆平と俳優・沢尻エリカがダブル主演を務める映画『薔薇の鎖』（12月11日公開）より、丸山の誕生日を祝うサプライズバースデー動画と新たな場面写真が解禁された。

12月11日公開の『薔薇の鎖』より©2026 映画「薔薇の鎖」製作委員会今作は、手錠でつながれた記憶喪失の男女が辿り着く、前代未聞のバディムービー。 横転したパトカーから這い出してきた“スーツ男”（丸山）と“Tシャツ女”（沢尻）のそばには、大金と麻薬が残されていた。

自分が誰なのかも、相手が誰なのかもわからないまま、何者かに命を狙われる2人。 味方も敵も分からない中、記憶喪失の2人が“疑心暗鬼”の逃亡劇を繰り広げる。 きょう26日に、43歳の誕生日を迎えた丸山。 先日行われたジャパンプレミアの舞台あいさつの合間には、一足早く誕生日を祝うサプライズセレモニーが行われた。

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沢尻がバースデーソングを歌いながら登場し、映画のタイトルにちなんだ薔薇をデザインした特製バースデーケーキをプレゼント。 丸山は思わず笑顔を見せた。43歳の抱負を尋ねられた丸山は「43歳という実感もあまりないし、何も変わることはないと思う」と自然体な笑顔でコメント。 さらに、同作が「43歳一発目の作品」になることに触れ、バースデーケーキを手に「いいケーキだけに、景気づけに（なれば）！ 」と、ケーキと景気づけを掛けたダジャレを披露し、場を盛り上げた。