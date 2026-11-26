5人組グループ・SUPER EIGHTの安田章大が26日、都内で行われた舞台『ステージ』製作発表会見に出席。独特な持論を展開した。

5人組グループ・SUPER EIGHTの安田章大が26日、都内で行われた舞台『ステージ』製作発表会見に出席。 独特な持論を展開した。 同作は、誰もが一度は思い描く「人生の分岐点」を「演劇」として上演するという不思議な劇場を舞台に描く、オリジナル作品。

死後の世界の劇場を司る風変わりな演出家・戸高左千夫（安田章大）は、死者本人の「人生の分岐点」を、ステージ上で「演劇」として上演し、時には演出を加えていく。 戸高が助手の佐世保子（南沢奈央）と共に迎えたのは、荒んだ人生の末に突然その幕が閉じた男、岡晋一（小野塚勇人）。 戸高は晋一の人生において決定的な「3つの分岐点」を本人の前で上演する。 戸高は時に軽やかに、時に容赦なく過去を解き明かし、晋一が目を背けてきた真実を鮮やかにあぶり出していく。

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「知ることが、生を全うした者の義務である」。 戸高が仕掛ける巧妙な演出の果てに、人生という名の“ステージ”がもたらす結末とは。 黒のハットに黒のジャケット、グレーの着物という和洋折衷の役衣装で登場した安田。 演じる戸高と自身の共通点を問われると、「ぼちぼち人生やってたら楽しいなと思うタイプ」と口を開き、「その場限りで自分が動いていく、そして、状況が変わっていくことを楽しめるのは戸高という主人公。