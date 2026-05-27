SUPER EIGHT EP Release Details

The latest EP from the popular Japanese boy band SUPER EIGHT is set to be released on July 24, 2024. The EP includes the title track 'Danderra' and other songs from the 'yappapaDAM' campaign. The EP will be released in four different formats: '超' (limited edition), '八' (limited edition), '通常' (standard edition), and 'ファミクラストアオンライン限定' (limited edition). The limited edition '超' and '八' versions come with a bonus DVD and a different 8-page booklet. The standard edition includes an 8-page booklet and a '超八大入袋' (limited edition) as a bonus. The '888' limited edition version comes with a change jacket, stickers, and an original merchandise set.

2002年12月に結成された男性アイドルグループである関ジャニ∞は、2004年8月に西日本の限定シングル『浪花いろは節』でCDデビューを果たした。 メンバーとして内博貴が脱退し、7人体制での活動を開始した。2011年11月より初の全国5大ドームツアー『KANJANI∞ 五大ドームTOUR EIGHT×EIGHTER おもんなかったらドームすいません』を開催し、2012年10月に初のベストアルバム『8EST』をリリースした。2018年7月には渋谷すばる、2019年9月に錦戸亮が脱退し、現在は横山裕、村上信五、丸山隆平、安田章大、大倉忠義の5人で活動している。2024年2月4日、グループ名を現在の『 SUPER EIGHT 』へ改名した。

今回のEPには第一興商『やっぱ、DAMやね！ 』CMソングの表題曲『ダンダーラ』や、昨年配信リリースされた『ブチ★I GOT IT』などが収録される。 タイトル曲『ダンダーラ』はCDリリースに先駆け、明日5月28日に先行配信がスタートする。 本作は初回限定‘超’盤、初回限定‘八’盤、通常盤、ファミクラストアオンライン限定の‘888’盤の4仕様でリリース。

初回限定盤2仕様はミュージックビデオやメイキングを収録した映像ディスク付きで、それぞれ仕様の異なる8ページブックレットと3枚組トレカが封入される。 通常盤には8ページブックレットのほか、初回プレス分のみ‘超八大入袋’が付属する。

‘888’盤にはチェンジングジャケット写真や‘8’円玉ステッカー、オリジナルグッズが同梱される





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SUPER EIGHT EP CD Danderra Yappapadam Limited Edition Bonus DVD Different 8-Page Booklet Standard Edition 8-Page Booklet 超八大入袋

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