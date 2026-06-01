STU48石田千穂、卒業コンサートで9年半のアイドル人生に感謝「3348日分の感謝をお届けします」

STU48の石田千穂が9年半の活動に終止符を打つ卒業コンサートを開催。 дебютから全シングル選抜、複数回のセンター経験を持つフロントメンバーとしての歩みと、ファンや関係者への深い感謝を語った。卒業生や現役メンバー、初代キャプテン岡田奈々らも駆けつけ、石田のアイドル人生を彩った楽曲が次々と披露された。

STU48 は2017年3月に国内6番目の AKB48 姉妹グループとして誕生。 瀬戸内 地方を本拠地に、海と7県を活動エリアとして展開してきた。2018年1月にはメジャーデビューシングル「暗闇」をリリース。

同年7月の平成30年7月豪雨災害を受けて被災地支援プロジェクト「がんばろう！ 瀬戸内」を立ち上げ、街頭募金やチャリティコンサートツアーを行った。2019年4月には瀬戸内海を舞台にした船上劇場STU48号がオープンし、11月から初の全国ツアーを実施。2021年1月に東京・日本武道館で単独コンサートを開催。 同年5月にSTU48号での公演は終了したが、以降は瀬戸内エリアを中心に移動型の公演を継続。2022年4月の8thシングル「花は誰のもの？

」がロングヒットを記録。2024年5月に初アルバム「懐かしい明日」、2026年3月に13枚目のシングル「好きすぎて泣く」をリリース。2026年4～5月に広島・上野学園ホール、5月30日に東京・Kanadevia Hallで結成9周年コンサートを開催した。 石田千穂は2017年3月、15歳でSTU48に加入。 デビューシングルから全シングルで選抜入りし、6thシングル「独り言で語るくらいなら」と9thシングル「息をする心」で単独センター、8thシングル「花は誰のもの？

」ではトライアングルセンターを務めるなど、グループのフロントメンバーとして牽引してきた。 卒業コンサートの会場となったKanadevia Hallは、2020年1月の初ソロコンサート以来の思い出の場所。 石田は当時と同様に、入場時に配布されたお面をつけたファンで埋め尽くされる中、客席にサプライズ登場し大きな歓声を浴びた。1曲目は6年前のソロコンサートと同じAKB48「Seventeen」で、彼女は「3348日分の感謝をお届けします！ 」と意気込んだ。

AKB48「NO WAY MAN」収録のU-16選抜曲「最強ツインテール」など思い出深い楽曲を次々に披露し、「出航」では初代キャプテン岡田奈々が登場。 石田が感謝を伝えると、岡田は「千穂に来てって言われたら来るよ！ 」と即答した。 また、卒業生で1期生の石田みなみ、岩田陽菜、門脇実優菜、田中皓子、土路生優里、藪下楓、ドラフト3期生の沖侑果、2期生の吉崎凜子らもステージに立った。

石田が過去に参加したユニット楽曲「笑顔のチャンス」「短日植物」などが披露され、後半には「花は誰のもの？ 」「独り言で語るくらいなら」「サステナブル」など自身の歩みを振り返るセットリストでパフォーマンス。 卒業生の磯貝花音、藤原あずさを交えてデビューシングル「暗闇」を披露後、石田はドレスに着替えソロ楽曲「未来へ続く者よ」とAKB48「10年桜」を歌唱。 卒業ドレスはオサレカンパニーに制作してもらった夢を叶えたもので、「アイドル人生悔いなし」と語った。

石田は「AKB48さんが大好きでアイドルを目指した。 地元に48グループができて1期生として加入し、STUの歴史を近くで見れたのは幸せ。 最初は選抜にも入っていなかったが、応援してくれたおかげでたくさんのチャンスをいただき、自信がついた」と感謝。 苦楽を共にしたメンバーには「STU48が大好きで、ここにいるメンバーのおかげで楽しく活動できた。

仲間でありライバルであり友達、私の青春そのもの」と伝えた。 スタッフ、家族、友人らへの感謝も述べ、「3348日間、本当にありがとうございました！ 」と締めくくった





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