フィットネス企業のSTREAMが売上約2.3倍成長を背景にベースアップを決定。業界内の低賃金常識を打破し、人材への大胆な投資で持続的な成長を目指す経営戦略と今後の出店計画について詳述する。

フィットネス業界 全体が賃上げによる経営圧迫に直面する厳しい状況の中で、 STREAM は継続的な ベースアップ を実施している。同社は第6期（2025年11月から2026年10月）の売上高が前期比約2.3倍となる約12億円を達成。この急成長の原動力を社員一人ひとりの努力に見なす同社は、その成果を明確な待遇改善として還元する方針を固めた。第7期には売上目標として30億円を掲げ、人への投資を強化する戦略を転換した。

売上急拡大と新店出店のバランス戦略

STREAMの成長率は驚異的なものだが、その資金源は単なる売上が高いことのみではない。同社は創業から6年間で飲食や体操教室を含め全国に35店舗を展開。第7期の上半期については、出店のペースを一旦緩めることで、その分を人材待遇の改善に振り向ける計画である。試算によると、今回のベースアップで発生する年間の追加費用は、新規店舗約2店舗分と同額になると見込まれている。店舗数増設のスピードを一時的に抑制することで、経営への無理なく待遇アップを実現可能としている。

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内部体制強化とテンポックスの関連会社化

出店ペースの調整が可能となった背景には、コスト構造の最適化がある。STREAMは新店の内装工事などを自社で担うことで、出店にかける費用と期間を大幅に短縮してきた。さらに第7期からは、これまで不動産仲介や店舗工事の約8割を請け負ってきたテンポックスを関連会社として迎え入れる。これにより、外部委託に頼っていた業務を内部統合し、出店を止めずに継続できる堅牢な体制を整備する。これにより、成長と安定の両立を図る。

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苦難の歴史と業界常識への挑戦

STREAMの現在のような安定した成長は、決して初期から順風満帆だったわけではない。設立直後は経営が厳しくなり、社員数がわずか3人にまで削減された時期が存在した。その後、事業譲渡という決断を下し、事業と組織をゼロから見直す苦い経験を重ねてきた。この過程を通じて、創業者である吉川は経営者として若者たちに環境と機会を提供し続ける存在でありたいと強く意識するようになった。トレーナーの間で一般的な「将来が見えない」「頑張っても評価されない」「稼げない」という業界の常識を根本から覆すことが、同社の使命となった。

待遇改善による人材育成と未来ビジョン

吉川は、会社として真っ先に果たすべき役割は、従業員の努力や成果に応え続ける制度の構築であると主張する。1年間で月4万円、2期連続で実施されるベースアップは、この理念の延長線上にある施策だ。業界全体がコストカットを迫られる中で、あえて人件費を増やし成果主義を徹底することで、高いモチベーションを持つ人材の定着と育成を図る。全国展開を目指しながらも、まずは国内の基盤を固めるため、短期間での無謀な拡大を避け、持続可能な成長モデルの確立を優先している。