STARTO ENTERTAINMENTに所属するグループtimeleszが、大晦日に予定されていた恒例のカウントダウンコンサートへの出演を見送ることを発表した。これはメンバーからの申出を受け、事務所側が状況を検討した結果である。

STARTO ENTERTAINMENT に所属する男性アイドルグループ timelesz は、12月29日に公式サイトを通じて、翌30日に開催される恒例の年末 カウントダウンコンサート への出演を取りやめることを正式に発表した。

事務所は声明において、今後の活動の進め方やグループを取り巻く環境について協議を重ねていた過程で、timeleszのメンバー側から今回の出演見送りに関する申し出があったと説明している。

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この決定は、事務所側が諸般の状況を総合的に検討した結果、メンバー側の意向を尊重して受理したものであると伝えられている。

逮捕事件とグループ再編の背景

timeleszは昨年2月にメンバー8人体制で活動を再開し、同年12月から今年2月にかけて東京と大阪でドーム公演を実現させるなど、急速に存在感を示してきた。

今年3月にはアルバム「MOMENTUM」をリリースするなど、順調に軌道に乗っていたグループだったが、活動に大きな転機が訪れた。

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今年9月、メンバーの猪俣周杜が知人女性を殴ったとして傷害容疑で逮捕されたのだ。その後、猪俣は釈放されたが、所属事務所との専属契約解除が発表される事態となった。

このメンバーの違法行為と契約解除という深刻な問題は、残ったメンバーたちの今後の活動方針や、ファン、メディアを含む周囲との関係性に対して重大な影響を与えており、今回の出演見送りの背景にはこうした複雑な状況が潜んでいると推測される。

30周年節目のイベントと出演アーティスト

今回出演を見送ることとなったカウントダウンコンサートは、1996年に阪神・淡路大震災の復興を支援するチャリティーイベントとして始まった伝統的な行事である。

長年にわたり、アーティストとファンがともに1年を締めくくり、新たな年を迎える大切な機会として親しまれてきたこのイベントは、今年は誕生から30周年という節目の年を迎えた。

今年は合計13組、64人のアーティストが出演することが事前に発表されており、米動画配信大手ネットフリックスが世界190以上の国と地域で独占生配信することも確認されている。

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12月29日現在で確定している出演アーティストは、NEWS、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2、中島健人、A.B.C-Z、King & Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japan、Aぇ! group、ふぉ～ゆ～、KEY TO LITの13組である。

また、司会進行（MC）を務めるのは俳優の櫻井翔（41）が担当することが決まっている。

今後の活動方針と関連番組への対応

スタート・エンターテインメントは、今回のカウントダウンコンサート出演見送り以外については、それぞれの企画の趣旨や内容を踏まえ、関係各所と協議の上、一つひとつの機会に真摯に取り組んでいく方針を明らかにしている。

これは、timeleszやSTARTO ENTERTAINMENTにとって、単なるイベント不参加にとどまらず、長期的なブランド回復とファンとの信頼関係再構築が喫緊の課題であることを示している。

メンバーの違法行為により生じたダメージを最小限に抑えつつ、グループとしての再出発をどのように設計していくかが、今後のグループの命運を分ける重要なポイントとなるだろう。

ファンや業界関係者は、timeleszの今後の動向および、事務所が提示する具体的な再発防止策や活動計画に注目することになる。