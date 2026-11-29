大みそかに開催されるSTARTO ENTERTAINMENTのライブイベントにNEWSやSnow Manら13組が出演することが発表され、櫻井翔がMCを務めることが明らかになった。櫻井はMC就任の背景や30周年となる同イベントへの思いを明かしている。

大みそかに行われる STARTO ENTERTAINMENT の所属タレントが出演するライブイベント「 COUNTDOWN CONCERT 2026－2027 STARTO to WORLD」の出演者が29日、公式サイトで発表された。

NEWS、Hey！ Say！ JUMP、SixTONES、Snow Manなど計13組が出演し、櫻井翔がMCを務めることも明らかになった。timeleszは出演しないという。 話をいただいたのは夏の終わり頃。

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いまや様々な分野で活躍する若い世代の後輩たちも増え、果たして自分がMCをお受けして良いものか、非常に悩むところでした。 ロケで海外に2週間滞在している間に考え続け、帰国直後に出演を決めました。 私が事務所に入ったのは1995年。 その翌年にチャリティーイベントとして、カウントダウンコンサートが発足します。