大みそかに開催されるSTARTO ENTERTAINMENT主催のライブイベント「COUNTDOWN CONCERT 2025-2026」より、timeleszの出演取りやめが公式サイトで発表された。グループの今後の活動環境などを協議した結果、メンバーからの申し出を受け出演を見送ることとした。

大みそかに行われる STARTO ENTERTAINMENT の所属タレントが出演するライブイベント「 COUNTDOWN CONCERT 2026－2027 STARTO to WORLD」（カウコン）の出演者が29日、公式サイトで発表され、 timelesz が欠席することが明らかになった。

公式サイトでは「弊社主催の年末のカウントダウン公演につきまして、timeleszの今後の活動の進め方やグループを取り巻く環境について協議する中で、メンバーより今回の出演を見送りたいとの申し出がございました。 弊社といたしましても、諸般の状況を総合的に検討した結果、今回の出演を見送ることといたしました」と説明。

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「本公演への出演を楽しみにしてくださっていた皆さまのご期待に沿えず、申し訳ございません」と謝罪した。 「なお、出演を予定しているテレビ番組等につきましては、それぞれの企画の趣旨や内容を踏まえ、関係各所と協議の上、一つひとつの機会に真摯に取り組んでまいります。 弊社は、メンバーとともに今後の活動に責任を持って取り組み、皆さまに音楽やパフォーマンスをお届けしてまいります。