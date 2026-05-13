STARBUCKS ラインイベント: 限定ドリンクやグッズに大盛況、特別感たっぷりのギフトカードも登場！

30周年を迎えたスターバックスではアニバーサリーイヤーを彩ている限定ドリンクやグッズがいっぱいです。今回は特典感満載の芸術的ギフトカード『スターバックス カード』を紹介します。今までに発売されてきたフラペチーノ®の中から、最も歴史的な名作5種類が進化しています。通常では区別ができないフラペチーノ®が、THE スターフラペチーノ®に変身しているんです。SBSでは1店舗につき1種類の販売なので、ハシゴして全制覇を目指したり30周年のロゴ入りミニステ‌‌‌‌ーバックスカード30YEARSもあるんです。さらに限定フラペを緑とオレンジのロゴ付けたバージョンもあります。最近は、フラペチーノ®のメロン系の味が大ブームになっていますね。地図はどのカードにも描かれているため、ドリンクと並べて思わず写真を撮りたくなるかも知れません。手頃なギフトとしてチャージ金額を設定できるのも魅力です。他にも、30周年アニバーサリーのロゴ入りカードや9種類のフラペチーノ®から選べます。人が持っていたのは、THEフラペチーノ®フルーツ -オン-トップ-ヨーグルト withクラッシュナッツのカードです。さらに、ステッカーやタオルセットまで好評です。

日本上陸30周年を迎えた スターバックス 。 アニバーサリーイヤー を華やかに彩る 限定ドリンク や グッズ が豊富に展開され、店頭も賑わいを見せています。 今回は特別感たっ㪑りでギフトにもぴったりな「 スターバックス カード」にフォーカスしてご紹介します。

これまで発売されてきた期間限定『フラペチーノ®’の中から‘歴史的な名作’として人気を博した5種類が進化し、『THE スター フラペチーノ®’としてお目見え中。1店舗につき1種類の販売で、ハシゴして全制覇を目指す人もいるようです。 さらに、限定フラペを着込んだ30周年のロゴ入り『ミニ スターバックス カード 30YEARS’も登場。 爽やかなグリーンとオレンジが可愛いこちらは、メロンの濃厚さが話題の『THE フラペチーノ® of メロン of メロン’カードです。 ドリンクと並べて思わず写真を撮りたくなる人も多いのではないでしょうか？

手頃なギフトとしても人気のカードは、チャージ金額が設定できるのも嬨いポイント。 限定カードは2,000円以上から発行可能で、相手やシーンに合わせて選べるのも魅力です。 @paopa0nさんがベアリスタに持たせているのは、‘THE フラペチーノ® of フルーツ - オン - トップ - ヨーグルト with クラッシュ ナッツ’カードです





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