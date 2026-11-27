SPS 2026において、川崎重工とベッコフがMOUを締結

川崎重工 と ベッコフ は「SPS 2026」において、産業用 ロボット のオープンな 制御技術 に関する協業を目的としたMOUを締結しました。 （左より） 川崎重工 業株式会社 執行役員 ロボット ディビジョン長 坂東 賢二、Beckhoff Automation GmbH & Co. KG 創業者兼マネージングディレクター ハンス・ ベッコフ 川崎重工 業株式会社（以下、「 川崎重工 」）とBeckhoff Automation GmbH & Co. KG（ドイツ・フェアル 以下、「 ベッコフ 」）は、ドイツ・ニュルンベルクで開催された国際的な産業オートメーション展示会「SPS 2026」において、産業用 ロボット のオープンな 制御技術 に関する協業を目的とした基本合意（MOU）を締結しました。

本協業の一環として、両社は、リアルタイムEthernet通信技術「EtherCAT」およびオートメーションプラットフォーム「TwinCAT」を含むPCベース制御について、次世代ロボットシステムへの活用可能性を検討します。 人手不足や、柔軟な生産システムへの需要の高まりを背景に、ロボット、センサ、機械制御をシームレスに連携させるソリューションが求められています。 製造現場ではAI技術の導入が急速に進んでおり、クラウドシステムとの連携と合わせて、ロボットが自律的に稼働できるようになりつつあります。

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多様なメーカーの機器やソフトウェアを一つの制御システムに効率的に統合するためには、オープンな制御環境がその基盤となります。 そこで川崎重工は、産業用ロボットメーカーとして長年培ってきた知見をもとに、オープンなロボット制御プラットフォームの開発を進めています。2025年12月に日本で開催された「2025国際ロボット展（iREX2025）」では、EtherCATを中核としたオープンなアーキテクチャを特長とする次世代コントローラのコンセプトを発表しました。