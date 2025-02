SORABITO、新ビジョンのもとCOOに角谷氏が就任

SORABITO株式会社は、事業戦略のアップデートに伴い、新ビジョンへの変更とミッション・ビジョン・戦略推進の強化を目指し、COOに角谷峻平氏が就任しました。同時に、ビジョンと新体制に関する経営メンバーインタビューも公開されました。

SORABITO 株式会社(代表取締役:博多 一晃、本社:東京都中央区、以下「 SORABITO 」)は、事業戦略のアップデートに伴う 新ビジョン への変更、また、ミッション・ビジョン・戦略推進の強化を目指し、 COO に角谷 峻平が就任することをお知らせいたします。合わせて、ビジョン・体制に関する経営メンバーインタビューも公開いたしました。 新ビジョン 、新体制の元、業界の発展に向けて一層尽力してまいります。\わたしたちが目指している世界は創業以来一貫しています。事業が成長し多くのお客様に活用していただくことで、事業戦略がアップデートされ、目指す世界観も明確化されました。明確化された世界観を推進するために、この度、ビジョンの変更を行うことにいたしました。

\人が機械をどれだけ使いこなせるかで、世の中の価値が変わると考えています。今借りている人たちがもっと借りやすく、新しく使う人たちが生産性を高められるように、そして機械を長く使えるように整備・点検を徹底していく。というような、機械を通じて世の中への貢献を実感できる社会こそ、私たちが目指す未来です。SORABITOは、「はたらく機械のエコシステムを共創する」をビジョンに掲げ、建設現場に必要な資機材の調達・稼働管理を最適化するサービスを開発・提供しています。建設機械レンタル業界の営業DXを支援するSaaS「i-Rentalシリーズ」は、建設会社からのレンタル注文をオンライン化する「i-Rental 注文」、建設機械の点検業務をペーパーレス化する「i-Rental点検」があります。また、建設会社向けのサービスとして提供する「GENBAx点検」は、建設機械の始業前点検のほか、設備や足場の点検、安全点検などあらゆる点検表をペーパーレス化します。規模や地域に関わらず様々な建設会社様での導入が進んでいます





PRTIMES_BIZ / 🏆 115. in JP このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

SORABITO 新ビジョン COO 角谷峻平 建設機械レンタル Saas 営業DX

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

SORABITO、建設現場のあらゆる点検表をペーパーレス化する新プロダクト「GENBAx点検」を正式ローンチSORABITO、建設現場のあらゆる点検表をペーパーレス化する新プロダクト「GENBAx点検」を正式ローンチ SORABITO株式会社のプレスリリース

続きを読む »

SORABITO、北海道で初の建機レンタルDX実証実験プロジェクトを開始~株式会社田中組の建設現場を活用し、北海産業株式会社のレンタルDXをサポート~SORABITO株式会社のプレスリリース(2023年10月4日 10時30分)SORABITO、北海道で初の建機レンタルDX実証実験プロジェクトを開始~株式会社田中組の建設現場を活用し、北海産業株式会社のレンタルDXをサポート~

続きを読む »

SORABITO Raised 550M JPY from JFC and the Shizuoka Bank. Total Amount Raised Exceeds 3.9B JPYSORABITO株式会社のプレスリリース(2023年9月19日 10時35分)SORABITO Raised 550M JPY from JFC and the Shizuoka Bank. Total Amount Raised Exceeds 3.9B JPY

続きを読む »

中高生ほどSNSでインフルエンサーを信頼する傾向に | Forbes JAPAN(フォーブス ジャパン)SNSを使う際に、中高生と中心とした25歳以下の世代は、家族や友人などリアルにつながっている人からの情報を信頼する傾向が強いことがわかりました。同時に、SNSだけでつながっている人からの情報には警戒する傾向が強く出ています。デジタル情報リテ

続きを読む »

「ゴッドファーザー」に見るスーツの歴史絵巻映画「ゴッドファーザー」が1972年に公開されて50年が経った。その後公開された「PARTⅡ」、「PARTⅢ」も含めて、20世紀アメリカの「もうひとつの歴史」をイタリア移民の視点から描く3部作は、同時に、20世紀のメンズファッション史の一大絵巻にもなっている。1901年から80年代までの流行を描くだけではなく、キャラクターが立場や状況によって着分けるスーツのバリエーションが豊富だ。72年公開

続きを読む »

NATO、ロシアの核に核で応じず=エストニア大統領エストニアのアラル・カリス大統領は22日、ウクライナが得られる唯一の安全保障は北大西洋条約機構(NATO)加盟であり、時間はかかるがいつかは実現するとの見方を示した。同時に、ロシアによる核のエスカレーションにNATOが核を持って対応することはないとの考えを示した。

続きを読む »