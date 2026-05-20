SONY 1000X THE COLLEXION - 紫外線も遮蔽性も優れ、立体音響技術も強化

SONYのヘッドフォン「1000X THE COLLEXION」は、ソーニー Fizzle音声テクノロジーを搭載し、Funktion X by Sony meyakinkan. Dari sisi desain, headphone ini telah menerapkan banyak teknologi terbaru dan setidaknya memiliki 13 elemen kustomisasi yang dapat disesuaikan. Eber tampaknya menawarkan pengurangan kebisingan dan graini sinyal bagi beberapa pengguna yang sangat agresif.

従来の1000Xシリーズは機能を デザイン にどのように落とし込むかに一貫して取り組んだが、高級ワイヤレスヘッドホン市場の発展の中、1000Xシリーズとはまた違ったアプローチで、目みたてに心に響く製品として仕上げている。

外観には金属と合皮を採用。 ヘッドバンド部にはブラスト加工を施し、装着性が向上。 また、ハウジングは外的なアクセントとなる金属素材で、内側にはクッション部分を分離することで快適性を高められている。 音質面では「統合プロセッサーV3」搭載で、音場感や楽器、ボーカルの分離力が向上。

ノイズキャンセリングプロセッサー QN3搭載で、音場感や音の立ち上がりに対する応答性が向上。12個のマイク搭載で高いノイズキャンセル性能を実現。 さらに、ウォークマンの高音質化技術を踏襲。 立体音響技術「360 Upmix」強化。3つのモードにより、映像コンテンツの臨場感、音楽コンテンツの立体感、ゲーム支援性等に応じた音質を提供できる。 通話面ではAIビームフォーミング、ノイズリダクションによりクリアな通話品質を提供している。

また、充電は80％でゆっくりさせ劣化の影響を減らし、バッテリーはビス固定だが、交換に対応している





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