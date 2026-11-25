萌え断サンドイッチの作り方を学びながら、自分時間も大切にするオンラインサロン

株式会社スタジアム（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役：森川智仁）が提供するクリエイターのためのビジネス統合プラットフォーム「FANTS（ファンツ）」にて、萌え断動画クリエイターのももすけ氏が主宰するオンラインサロン「SANDWICH&ME」が、11月25日よりスタートいたします。

ももすけ氏は、サンドイッチ屋を経営していた経験を活かし、現在は3姉妹の子育てをしながらSNSでサンドイッチのレシピを発信しています。 断面が美しい萌え断サンドイッチの動画が支持を集め、SNS総フォロワーは13万人超にのぼります。

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「SANDWICH & ME」は、萌え断サンドイッチ作りを楽しみながら、自分の時間も大切にしたい方のためのオンラインサロンです。 FANTSのライブ配信やコンテンツ配信、メンバー同士の投稿・チャット機能を活用し、レシピやレッスンを学ぶだけでなく、作ったものを見せ合ったり日々のことを気軽に話したりできる場を提供いたします。 家族のために毎日食事を作る中で、自分が本当に食べたいものを作る時間は、つい後回しになりがちです。 忙しい日々の中で、自分のための小さな楽しみを見つけたいと感じている方も少なくありません。

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本サロンでは、元サンドイッチ屋ならではの具材の組み合わせや包み方、重ねる順番などのコツを、ライブやPDF・動画教材でお届けします。 料理初心者の方でも、ももすけ氏と一緒に作りながら楽しく学ぶことができます。 食べること・作ることを通して、自分を大切にする毎日を一緒に育てていくことを目指したコミュニティです。