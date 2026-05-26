SNS投稿が紙面と政治を揺るがす トランプ氏と李大統領の発信が引き起こす国内外の波紋

産経国際部はトランプ大統領のSNSチェックを夜間業務に加え、紙面を即時変更できる体制を整えた。一方、韓国の李在明大統領が安東訪問後にスターバックスの「タンクデー」キャンペーンが光州事件を揶揄したとして批判を浴び、政府は即座に中止を指示。市民団体の抗議デモが拡大し、デジタル時代の政治的影響力が浮き彫りになった。

産経新聞の国際報道部門は、近年その業務内容に新たな夜間作業を加えた。 その中心にあるのは、米国大統領ドナルド・ トランプ 氏の SNS 投稿を常時モニタリングし、内容に応じて紙面のトップニュースを即座に入れ替えるというものだ。

米東部時間の早朝、トランプ氏が次々とツイートを発信すると、担当記者は締め切り寸前のプレッシャーの中で画面に釘付けになる。 投稿が国内外の政治情勢に与えるインパクトは計り知れず、1面の見出しまでが変動し得るため、記者は更新ボタンを何度もクリックし続けることが日課となっている。 こうした作業は他紙でも同様の傾向が見られ、迅速な情報提供が新聞業界全体の新たな常態となりつつある。



しかし、SNSが政治的影響力を行使する事例は米国に留まらない。

今月19日、韓国のイ・ジェミョン大統領が日本の安東市を訪れた際、同地で首相の高市早苗氏と会見し、柔らかな笑顔を見せた。 その直後、スターバックスは「タンクデー」と称したキャンペーンを開始したことが問題視された。 タンクデーは、1980年5月18日に光州で軍が戦車を投入し民主化運動を弾圧した光州事件を揶揄するような趣旨の販促イベントであり、韓国国内外から強い批判が噴出した。



この事態に対し、韓国政府は即座に対応を取った。

公共機関は大統領のSNSでのコメントに呼応し、スターバックスが計画していた商品券の配布やキャンペーンの実施を中止した。 さらに、マグカップを破壊するデモ活動を行う市民団体が次々と抗議行動を展開し、過去の「ノー・ジャパン」運動を彷彿とさせる官製不買運動に類似した動きを見せた。 李大統領のSNSが牽引したこの抗議は、デジタル時代における国家レベルの情報戦略と市民の反応が交錯する新たな事例として注目されている





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