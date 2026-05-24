SNS上で珍名馬の活躍に注目！

京都競馬で珍名馬が多数出走し、勝利も続いたことで、SNS上では注目が集まっている。ボクマダネムイヨやオヤツノジカンなどの珍名馬が活躍し、競馬界を盛り上げている。

京都競馬での珍名馬２頭の勝利にＳＮＳ上が沸いている。５月２４日の京都６Ｒ・３歳１勝クラス（ダート１９００メートル＝ビズロードが取り消し１５頭立て）で、川田将雅騎手が騎乗の１番人気ボクマダネムイヨ（牡３歳、栗東・東田明士厩舎、父クリソベリル）が直線で豪快に差し切り２勝目を挙げた。２着につけた着差は５馬身差と圧勝だった。

同馬の勝利直後から、ネット上では活発なやりとりが行われた。 ボクマダネムイヨはＸでもトレンド上位入り。 それもそのはずで、この日は１Ｒでもオヤツノジカン（牝３歳、栗東・高橋義忠厩舎、父ニューイヤーズデイ）が３馬身差の快勝。 ともに馬主は小田切光氏で、同馬以外にもネルコハソダツ、オマワリサン、イイコトバカリなどユニークな馬名が多いことで知られる。

父・有一氏もオレハマッテルゼ、ウナギノボリ、ビックリシタナモーなどの馬主で、親子で独特のネーミングを付け、競馬界を盛り上げに一役買っている。 ちなみにこの日は東京１Ｒでもオテンバプリンセス（牝３歳、美浦・加藤士津八厩舎、父ナダル）が勝利。 さらには京都で アーニャワクワク、サラサラヘアー、アイアムジャイアンなども出走した。 珍名馬が多数出走、勝利も続いたこともあって、ＳＮＳ上では、"なんか珍名馬集合してて草","珍名馬が続くなぁ","笑っちゃったわ((´∀｀*))ヶﾗヶﾗ","今日は珍名馬の確変デーか！？

","今日は珍名馬よく出てくる","珍名馬が活躍してて良き","オヤツノジカンだったり、マダネムイヨだったりと、珍名馬界の良血馬主たる小田切光さんの馬が立て続けに勝っていて熱いな","いつぞやの珍名馬勝利五連発思い出す"などのコメントが寄せられている





SportsHochi / 🏆 53. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kyoto Racecourse Horse Racing Unique Horse Names Successful Owners Social Media Reactions

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

美人過すごいの書道家がマジで容姿端麗！一茂デレデレ「金は全部俺が出します。２人で書道展をやりましょう」ＳＮＳ「２０代でも違和感ない」美人過すごいの書道家がマジで容姿端麗！一茂デレデレ「金は全部俺が出します。２人で書道展をやりましょう」ＳＮＳ「２０代でも違和感ない」この日は「美人過すごいの書道家」として知られる涼風花（りょう・ふうか）さんがＶＴＲ出演した。 涼さんは７歳から書道をはじめ、１４歳で師範資格を取得。この日は、一茂が以前書いた書が持ち込まれると「うまいですね！スゴい上手だと思います！筆を横に寝かせて書いてるし、毛先の方をうまく使って、（筆の）腹も使って…！才能あるかも」と評した。 一茂は、美女からの絶賛にデレデレ。後で担当者と協議の上、ちょっと一回彼女とお話したいなと思いました。いや、これは真面目に。邪な気持ちではなく。邪ではないです。邪な気持ちもなく、ちゃんと僕の仕事はどの辺まで…。」で、彼女が引き出す可能性がありますから。『２人で書道展をやりましょう』と。まず、そういう話をします。

Read more »

トランプ大統領が合意交渉「ほぼ終えた」と投稿 イランと覚書締結でホルムズ海峡開放かトランプ米大統領は23日、交流サイト（SNS）で、イランを巡って「合意について交渉はほぼ終えた」と述べた。詳細について詰めの協議が行われており、内容は間もなく… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

Read more »

SNS・MEO・インフルエンサー施策を組み合わせるべきか── 鹿児島の実例データをもとに、地方飲食店向けの実践的な集客設計を解説セミナーでは、SNSを頑張っているのに来店につながらない、MEO対策やインフルエンサーPR、結局どれを優先すべきか分からないといった地方飲食店のリアルな課題に対し、SNS・Googleマップ・インフルエンサー施策を"組み合わせて活用する"ための実践的な考え方を、鹿児島県内の事例を交えながら、解説します。 近年、鹿児島県内でも人口減少や観光競争の激化により、飲食店に求められる集客施策は大きく変化しています。一方で、SNS・MEO・広告運用など複数の情報が乱立し、"何から始めればいいのか分からない"という声も増えています。支援現場で見えてきたのは、SNSだけ、MEOだけ、と単体施策で考えるのではなく、"SNS→Google検索→来店"までを一つの導線として設計することの重要性でした。

Read more »