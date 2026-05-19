SNSで大谷翔平vs錦織圭の傑出した存在論争、サッカーでも違う選手が口にする

SNS上では、MLBドジャースの大谷翔平選手と、テニスの錦織圭選手のどちらが日本人アスリートとして傑出した存在かと比較した論争が起きている。乙武氏は、一部で『大谷翔平と錦織圭はどっちがすごいか？』論争が起こっていて、さらにそこからの派生で『どちらにしても野球とテニスの日本人史上No.1プレイヤーは確定だけど、サッカーだとみんなが違う選手を口にするよな』という書き込みを見て、『ああ、たしかに』と思うなどと言及し、『みんなは誰だと思う？』と問いかけた。続いて、私は レジェンド、澤穂希と元なでしこジャパンMFで、日本女子サッカーの礎を築いた第一人者の名前を挙げ、『バロンドール獲ってんだぞ！？』とアジア人史上初のFIFA最優秀選手賞を受賞したことを強調した。また、テニスの日本人史上No.1プレーヤーとして、車いすテニスの4大大会で男子世界歴代最多50回の優勝を誇り、世界ランキング1位のまま引退した国枝慎吾さんの名前を挙げた一般ユーザーのポストに反応。『ちょうど今それを書こうと思ってました！』とした上で、『そして、そんなレジェンドを、弱冠20歳の小田凱人選手が追い越そうとしている頼もしさ！！』とつづった。

SNS 上では、 MLB ドジャースの 大谷翔平 選手と、テニスの 錦織圭 選手のどちらが 日本人アスリート として 傑出した存在 かと比較した論争が起きている。 乙武氏は『一部で『 大谷翔平 と 錦織圭 はどっちがすごいか？

』論争が起こっていて、さらにそこからの派生で『どちらにしても野球とテニスの日本人史上No.1プレイヤーは確定だけど、サッカーだとみんなが違う選手を口にするよな』という書き込みを見て、『ああ、たしかに』と思うなど』と言及し、『みんなは誰だと思う？ 』と問いかけた。 続いて『私は レジェンド、澤穂希』と元なでしこジャパンMFで、日本女子サッカーの礎を築いた第一人者の名前を挙げ、『バロンドール獲ってんだぞ！？ 』とアジア人史上初のFIFA最優秀選手賞を受賞したことを強調した。

また、テニスの日本人史上No.1プレーヤーとして、車いすテニスの4大大会で男子世界歴代最多50回の優勝を誇り、世界ランキング1位のまま引退した国枝慎吾さんの名前を挙げた一般ユーザーのポストに反応。 『ちょうど今それを書こうと思ってました！ 』とした上で、『そして、そんなレジェンドを、弱冠20歳の小田凱人選手が追い越そうとしている頼もしさ！！ 』とつづった





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