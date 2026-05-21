SNSで大騒然！涼子と遠藤久美子が共演するドラマ「月夜行路」の第７話に、憂いの女優が大注目！

日本テレビ系ドラマ「月夜行路 －答えは名作の中に－」の第７話が放送され、涼子が、かつてバドミントンでペアを組んでいたさつきと思わぬ再会を果たした。遠藤久美子が憂いを帯びた役柄を演じ、SNSでも大注目を集めている。

えっ！

「全く気付かなかった」「綺麗変貌にビックリ」【月夜行路】登場、憂いの女優にＳＮＳ騒然 ９０年代席巻、元気イメージ一変波瑠と麻生久美子がＷ主演する日本テレビ系ドラマ「月夜行路 －答えは名作の中に－」（水曜、後１０・００）第７話が２０日、放送され、涼子が、かつてバドミントンでペアを組んでいたさつきと思わぬ再会を果たした。 涼子がケガでコンビを解消後、バトミントン元日本代表となったさつき。 互いに複雑な思いを抱きながらの再会で、大きな瞳が印象的な黒髪の女性を演じたのは、遠藤久美子（４８）。１９９５年にデビューし、マクドナルドのＣＭなどで瞬くまに売れっ子に。

当時はショートヘアにハスキーボイスがトレードマークだった。 憂いを帯びた役柄だったこともあり、ＳＮＳでも「えっ遠藤久美子だったの！？ エンドロールで名前見るまで全く気づかなかった」「え、エンクミえらく雰囲気変わった気がする」「久しぶり見たけど可愛い」「この女優さん観たことある…？ って確認したら」「懐かしい！

」「久しぶりに見た きれいできれいでびっくりした！ 昔もかわいかったけど今の方がずっときれいだな」「今の方が綺麗くない？ 」「歳を重ねたけど美しさと可愛さが絶妙に同居するひとだなあ…」「公式で紹介されてるの見てなかったらエンクミだってわからなかったな」「驚きました。 あのエンクミ！？

宝塚歌劇団出身の女優さんみたいな変貌ぶりにビックリ」「ハスキー気味な声に可愛い感じの子が綺麗でエレガントな女性へ変貌していたので、ビックリ。 全く気付きませんでし





Daily_Online / 🏆 15. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

涼子 遠藤久美子 ドラマ バドミントン 共演

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

13.4インチの超大容量バッテリー搭載Android16搭載タブレット TECLAST T65で快適な日常13.4インチの大画面搭載のAndroidタブレットTECLAST T65は、2K高解像度IPSディスプレイと120Hz高リフレッシュレートに対応。長時間の外出時でも超大容量バッテリーを搭載しており、動画視聴、電子書籍、SNS、オンライン会議、ネット検索など一日中快適に楽しめます。AI音声アシスタントやスマート翻訳機能を活用すれば、オンライン会議や語学学習、資料整理も効率化できます。プライバシーダッシュボード機能により、アプリ権限管理もしやすく安心して利用できます。

Read more »

電撃復帰のネイマール、アンチェロッティ監督が提示した複数の条件「キャプテン」「先発」「SNS」…約2年7か月、ブラジル代表から遠ざかっていたサントスFWネイマールだが、18日に発表された北中米W杯に臨むブラジル代表メンバーに名を連ねた。カルロ・アンチェロッティ監督がネイマール復帰に際していくつかの...

Read more »