SMCの純利益計画は事前の市場予想平均を下回った。午後2時の決算発表を受けてSMC株は下落し、この日の安値となる前日比6%安の7万9470円で取引を終えた。 売上高は19%増の1兆円と過去最大、営業利益は15%増の2190億円を見込む。高田芳樹社長は同日の決算説明会で「日本や米国、アジア各国の半導体関連需要が急激に回復しており、足元の受注は過去最高を上回る水準」と話した。中東情勢については、原材料の値上がりを一定程度織り込んだ。 現地メーカーとの競争激化が懸念されてきた中華圏でも採算性が上向いている。太田昌宏取締役は「新規顧客との案件では相応の価格を確保できているほか、安価な競合メーカーに流れていた一部顧客が性能重視になり戻ってきた」と話した。高田社長は「今までほとんど買収をせずにきたが、方向転換も必要かなと思う場面が増えている。良い製品を持つが販売力がない企業の買収は選択肢。資金はある程度手元に持っておきたい」と話した。同日発表した26年3月期の連結決算は、売上高が前の期比6%増の8425億円、純利益が7%増の1673億円だった。減価償却費などが膨らみ営業利益は横ばいだったものの、為替差益などが純利益を押し上げた。

純利益計画 は事前の 市場予想平均 （QUICKコンセンサス、1792億円）を下回った。 午後2時の決算発表を受けて SMC 株は下落し、この日の安値となる前日比6%安の7万9470円で取引を終えた。

売上高は19%増の1兆円と過去最大、営業利益は15%増の2190億円を見込む。 高田芳樹社長は同日の決算説明会で「日本や米国、アジア各国の半導体関連需要が急激に回復しており、足元の受注は過去最高を上回る水準」と話した。 中東情勢については、原材料の値上がりを一定程度織り込んだ。 現地メーカーとの競争激化が懸念されてきた中華圏でも採算性が上向いている。

太田昌宏取締役は「新規顧客との案件では相応の価格を確保できているほか、安価な競合メーカーに流れていた一部顧客が性能重視になり戻ってきた」と話した。 高田社長は「今までほとんど買収をせずにきたが、方向転換も必要かなと思う場面が増えている。 良い製品を持つが販売力がない企業の買収は選択肢。 資金はある程度手元に持っておきたい」と話した。

同日発表した26年3月期の連結決算は、売上高が前の期比6%増の8425億円、純利益が7%増の1673億円だった。 減価償却費などが膨らみ営業利益は横ばいだったものの、為替差益などが純利益を押し上げた





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