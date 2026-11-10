SMエンターテインメント、ハッキング被害で個人情報流出を発表 東方神起の事務所

韓国の芸能事務所SMエンターテインメントと系列会社が、ハッキング被害により個人情報が流出したと公式サイトで発表しました。流出したのは名前や電話番号、口座番号などで、事故は4日に発生したとされ、二次被害の予防が呼びかけられています。

韓国の芸能事務所 SMエンターテインメント と系列会社が、 ハッキング被害 によって個人情報が流出したことを明らかにしました。同社は8日に公式ホームページでこの事実を発表しており、 東方神起 や少女時代などを擁する事務所として知られています。流出したのは一部の名前や電話番号、口座番号などの情報とされ、同社は二次被害の予防を呼びかけています。

同じ時期には、BTSやTOMORROW X TOGETHERなどを擁するHYBE（ハイブ）も、ハッキング被害を受けて一部の個人情報が流出したと2日に公式ホームページで公表し、謝罪しています。芸能界の大手事務所が相次いでサイバー攻撃の被害を伝えた形となり、業界全体の情報管理体制にも関心が寄せられています。

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SMエンターテインメントが明らかにした流出情報と事故の経緯

SMエンターテインメントの公式ホームページによると、事故が発生したのは4日です。流出したのは一部の名前、電話番号、住所、口座番号、住民登録番号、所属部署、契約書に記載された情報などだとされています。

住民登録番号は韓国で国民一人ひとりに割り当てられる識別番号で、個人を特定する重要な情報です。こうした番号が含まれていたことから、今回の流出は本人確認に関わる情報を含む点で注目されています。

同社の報告では、事故を認知した後に攻撃で使用されたIPアドレスとアクセス経路を全面的に遮断しました。さらに不正アクセスキーを交換するなどの措置を取り、さらなる攻撃や情報漏洩を阻止したと説明されています。

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芸能事務所は所属タレントやスタッフ、取引先などに関する情報を多く保有する組織です。情報量が多い組織ほど、外部からの不正アクセスに備えた対策が求められるといえます。

また、有料メッセージアプリ「Bubble（バブル）」を運営するDear Uと、公演企画会社のドリームメーカー・エンターテインメントも、類似の個人情報が流出したと伝えています。複数の企業が同様の被害を報告したことで、影響の範囲が広がっている状況です。

各社の立場と被害の確認状況について

SMエンターテインメントは、流出した個人情報が悪用されたり、二次被害は現在まで確認されていないとしています。同社は事故の影響を確認しつつ、被害の拡大を防ぐ対応を続けている立場を示しています。

同社はさらに、今後同様の事故が再発しないよう最善を尽くすと告知しています。あわせて、関係者に対して二次被害の予防を呼びかけており、注意を促す姿勢を明確にしています。

一方、HYBEも一部の個人情報流出を公表し、謝罪する立場を示しています。SMエンターテインメントとHYBEの発表はいずれも、ハッキング被害を認めた上で、情報の悪用に注意を促す内容となっています。

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Dear Uとドリームメーカー・エンターテインメントも、類似の個人情報流出を伝えています。ただし、各社が今後どのような再発防止策を取るかについては、今回の報道では詳しく触れられていません。

利用者と関係者が今後注意すべき点

今回の流出で特に注意が必要なのは、口座番号や住民登録番号といった情報が含まれている点です。これらは金融取引や本人確認に関わるため、不審な連絡への警戒が欠かせません。

電話やメールで口座情報や個人情報を尋ねられた場合は、差出人を安易に信用せず、公式の窓口に直接確認することが大切です。見慣れないリンクを開かないことも、被害を防ぐうえで基本的な対策となります。

公式発表では、現時点で二次被害は確認されていないとされています。ただし、流出した情報がどのように扱われたかについては、今後の調査や各社の追加発表を待つ必要があります。

SMエンターテインメントは、今後も同様の事故防止に努める姿勢を示しています。東方神起をはじめとする所属アーティストのファンや取引先にとっても、関係各社の続報は重要な情報となるでしょう。

本記事は、SMエンターテインメント、HYBE、Dear U、ドリームメーカー・エンターテインメントの公式ホームページでの発表内容に基づいて整理したものです。