SKE48・鎌田菜月、初の児童書『水族館の達人に聞いてみた』発売と全国イベント決定

SKE48メンバー鎌田菜月が初の児童書を発売。水族館の達人・下村実氏と共著で37の発見を紹介。カバーは日本モンキーセンター飼育員・阿野隆平氏が描くイラスト。発売記念のサイン会・パネル展が愛知・大阪・東京で開催予定。

SKE48 のメンバー、 鎌田菜月 が自身初の 児童書 を発売し、これを記念した イベント が全国で開催されることが決まりました。 新刊『 水族館 の達人に聞いてみた～ぜったいに行きたくなる３７の発見～』は、くもん出版から26日に出版され、標題は 水族館 愛好家の鎌田が情熱を注いだ作品です。

著者は「水族館の達人」と称される下村実氏との共著で、彼の豊富な経験と知識を水族館好きの子どもたちにわかりやすく紹介しています。 カバーは5日に公開され、下村氏が園長を務める日本モンキーセンター飼育員・阿野隆平氏が手がけたイラストが中心に配され、青く煌めく海中をイメージしたデザインが印象的です。 鎌田氏は「ページをめくるだけでワクワクする内容になっているのは、イラストがとても魅力的だからだ」と、阿野氏の描く水族たちの個性と美しさを高く評価しました。

新書では、海遊館やすみだ水族館などの開催や運営に携わった鎌田の体験談と、下村氏が長年培ってきた海の生き物たちへのケア法、展示方法の裏側などが詳しく紹介されています。 さらに、子どもたちが実際に水族館に行く前に知っておくと嬉しい37の発見を盛り込み、見る側を引き込む工夫が満載です。 発売日を記念したイベントも同時に開催されます。 まず、鎌田の直筆サイン入りの複製パネルが当たる『パネル展』が、7月18日にTSUTAYA EビSuBashi店と7月19日にmagmaboooksで行われ、パネル展示はもちろん、サイン会も併設される予定です。

また、鎌田自らが出席する『お渡し会』は、28日にジュンク堂書店名古屋店が主催し、さらに愛知・大阪・東京の3会場で実施されます。 各会場では書籍のサイン、限定グッズの配布、子どもたちへのスペシャルイベントなどが企画され、ファンと直接触れ合う貴重な機会となるでしょう。 多忙なメンバーのスケジュールを調整し、全国展開を実現したこの企画は、鎌田の水族館への想いと、子どもたちに向けた教育的メッセージを形にしたものです。 子どもたちが自然や生き物への興味を深める上で、今回発表された児童書とイベントは大きなインパクトを与えると期待されています。

水族館に関心がある親子にとっては必読の一冊であり、鎌田自身の活躍を拡げるチャンスでもあります。 イベントの詳細や参加方法は各公式サイトや店舗情報で確認できます。 今後、鎌田菜月のさらなる活動や作品への展望も注目されるでしょう





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