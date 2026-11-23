SKE48が23日、名古屋市で「SKE48 18th Anniversary Festival 2026」2日目公演を開催した。「今日のライブではSKE48の… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

SKE48 が23日、名古屋市で「 SKE48 18th Anniversary Festival 2026」2日目公演を開催した。 グループ18周年の記念コンサート。 代表曲「パレオはエメラルド」「12月のカンガルー」、最新曲「ため息未来」など全33曲を披露した。2日間合計約5000人を動員し、グループの新たな未来へ歩みを進めた。

ステージでは、チームS、K2、E、研究生に分かれてのパフォーマンスも展開した。 チーム制を取りやめた国内48グループも多いが、SKE48には健在。 現在2作連続センターの大村杏（21）、同じく連続でフロントに立つ河村優愛（20）、森本くるみ（19）のグループの先頭を任された3人が在籍するチームEは「さよなら、ぼくらの神様」「彼女になれますか？ 」などをパフォーマンス。

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際立つキレのダンスで会場を沸かせた。 夏ツアーや香港公演を行った一年を踏まえ、青木莉樺（27）は「春のコンサートをしたい。 新しく推してくださる方も含めて『入学式』をやりたいです。 全国で、何なら海外まで」、佐藤佳穂（29）は「メンバー全員でいろんな国に行けるようにこれからも頑張ります。

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応援よろしくお願いします」とグループの輪の拡大を誓った。 ペンライトがともる会場を見渡し、松本は「欲を言わせてもらえるなら、来年はこの会場よりも大きな会場で皆さんとお会いしたいです」と飾らない心境を語った。

「希望は体力です。 SKE48はまだまだ大丈夫です。 これからも一緒に夢を追いかけてください」。 ファンとの絆を再確認し、今後のさらなる飛躍を誓った。 AKB48最新ニュース