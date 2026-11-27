SKE48は27日、公式Xを更新し、メンバーへの誹謗中傷や待ち伏せ、つきまといなどの迷惑行為が注意喚起後も続いていると明かした。これらは既に警察へ報告しており、悪質な行為については法的措置を含む厳正な対応を行う方針を示した。

アイドル グループ・ SKE48 が27日、公式Xを更新し、メンバーへの問題行動に関して 注意喚起 後も続いているとして対応状況と改めての 注意喚起 を行った。 【画像】9月30日に公開された 迷惑行為 に対する 法的措置 及び問題行動等の 注意喚起 同グループは9月30日に公式サイトで「 迷惑行為 に対する 法的措置 及び問題行動等の 注意喚起 」を掲載。

「誠に残念ながらごく一部の方々により、SNS等におきましてメンバーや関係者に対する誹謗中傷の投稿や憶測による情報発信などの行為をはじめ、メンバーの移動時やプライベートの外出先での待ち伏せやつきまとい等の行為、劇場ならびに出演イベント等における来場者同士のトラブルの発生、さらに、CD等の商品について購入意思がないと思われる大量注文や、注文後に代金の支払い又は商品の受け取りを拒否する行為など、多くの問題が確認されております」と指摘していた。

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今回、公式Xで「先日、公式HPにおきまして『迷惑行為に対する法的措置及び問題行動等の注意喚起』のご案内をさせていただきましたが、大変残念ながら、その後も特定の人物によるメンバーへの待ち伏せやつきまとい等の行為を確認しております」とし「これらの行為は既に警察へ報告し、相談の上対処を進めております」と対応状況を報告。