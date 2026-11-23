SKE48は23日、名古屋市内で18周年記念コンサートを開いた。在籍メンバー最多の54人を擁し、49人がステージに立った。松本慈子キャプテンは『パレオやエメラルド』を先頭に、グループの一体感と未来への希望を訴え、熱気に包まれた会場でパフォーマンスを披露した。

SKE48 が23日、 名古屋 市内のNiterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホールで、 18周年 記念 コンサート を行った。 国内の48グループでは最多の54人が在籍。 この日は49人ものメンバーがステージを埋め尽くし、代表曲「パレオやエメラルド」をわいわいくっつきながら披露してスタート。

大人数ならではの迫力で、会場は開幕から熱気に包まれた。

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「これはパフェか、パーフェクトか！？ 」と銘打ったライブ。 キャプテンの松本慈子は「SKE48は、メンバー、ファンの皆さん、スタッフの皆さん、みんながそろうことでにパーフェクトなるという思いを込めた」と説明。

「今日は全体の一体感をたくさん感じていただけるライブ。 この先の未来にもつながる新たな一歩をふみだすライブにできたら」と期待を込めて臨んだ。 チームSのキャプテン・相川暖花は、頭上で「18」を形作った斬新なヘアアレンジで気合いをアピール。

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「メークさんが張り切ってやってくれた超大作」と明かし、チームや期別のユニット曲でもグループの結束力を印象づけた。 来年1月で卒業予定の井上瑠夏は「ペンライトの光や歓声をたくさんくださって、アイドルやっててよかった、SKEやっててよかったと何度も思いました。 これからもSKE48はずっと大切な場所で、本当に大好きです」とグループへの愛を口に。 松本は「またSKE48でステージに立てるなら、この会場よりも大きな会場で皆さんとお会いしたいです。

少しずつ、でも確実にみんなと大きな夢を一緒にかなえていきましょう」と、さらなる高みに向けて宣言。 真剣な眼差しで「希望は体力です。 まだまだSKEは大丈夫です。 これからも私たちと一緒に夢を追いかけてください」と呼びかけた。