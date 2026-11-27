SKE48の江籠裕奈と古畑奈久が結成15周年を記念して、約15年ぶりに同じステージで歌声を披露。ファンを熱狂させた感動の瞬間を紹介。

女性アイドルグループ SKE48 の元メンバーである 江籠裕奈 と 古畑奈久 が、グループ結成から15周年を迎えるこの日に15年ぶりにステージ上で共演を果たした。この2人は SKE48 の 5期生 として同期であり、15年前のこの日に初お披露目された仲である。古畑は「ゆうなお15周年、おめでとう！！」と江籠へ祝福の言葉をかけ、江籠もまた笑顔でそれに応えた。その後、2人でグループ時代の楽曲を熱唱し、長年の絆と現在の姿をファンに示した。

15年前の同期が同じステージで歌声を披露

江籠裕奈は歌声の直後、「エモいですか？」と呼びかけた。その質問に、会場は大きな熱狂で応えた。古畑奈久は笑顔で、「めちゃくちゃ楽しい。15年を感じています」と、当時の仲間と再び歌う喜びを表現した。この共演は単なる再会ではなく、SKE48の歴史の節目を祝う象徴的な出来事となった。2人はかつてSKE48において、最後の現役5期生として活動していた時期もあった。卒業後はそれぞれの道を歩んだが、今回の節目をきっかけに、再び同じステージに立つことが実現したのである。

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SKE48の代表曲を順次披露しファンを懐古させる

ライブは2011年11月26日に開催された「SKE48リクエストアワー セットリストベスト50 2011～ファンそれぞれの神曲たち～」で披露された「大声ダイヤモンド」で開幕した。続いて「ガラスの I LOVE YOU」、「彼女になれますか？」といった楽曲が次々と演奏され、会場からは「あの頃」を懐かしむコールが沸き上がった。これらの曲は、SKE48のファンにとって特に印象深く、nostalgicな響きを放つ代表的なヒット曲である。観客全員が一緒に歌い、当時の記憶を呼び覚ます時間となった。

古畑のセンター曲と江籠の選抜曲が会場を練り歩く

パフォーマンスの中段では、古畑奈久の初センター楽曲である「FRUSTRATION」と、江籠裕奈の初選抜楽曲である「コケティッシュ渋滞中」が披露された。この2曲では、2人がステージを練り歩き、ファンの近くに行くという演出が行われた。この近接パフォーマンスにより、観客との距離が縮まり、会場の熱気は最高潮に達した。その後、「片思いFinally」、「アイシテラブル！」、「あの頃の君を見つけた」といった楽曲が続き、本編ラストは5期生にとって特別な意味を持つ「目が痛いくらい晴れた空」で締めくくられた。この曲は、5期生メンバーの思いが詰まった重要なナンバーである。

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涙ながらの感謝と未来への決意をファンに伝える

アンコールでは、2人からファンへの直球のメッセージが送られた。古畑奈久は涙を浮かべながら語った。「かなえたい夢や、見たい景色が、少しずつ変わってきました。でも、その中で一つだけずっと変わらないことがあって。それは私が夢見たどんな景色も、見たかった景色の中にも必ずみんなっていう存在がいるということです」と、長年のファン支持への深い感謝を示した。この言葉は、アイドルとファンの関係性の本質に触れるものであり、多くの支持を得ている理由を如実に表している。

SKE48の過去と現在をつなぐ江籠と古畑の誓い

江籠裕奈もまた、前向きな決意を表明した。彼女は「明日からも笑顔で元気に、自分たちの夢に向かって頑張りたいと思いますので、皆さんこれからもよろしくお願いします！」と宣言し、現在の活動への意欲を熱く語った。さらに、「これからもずっとみんなのことが大好きだよ」という思いを直接伝えた。最後の曲目は「手をつなぎながら」で、幕を閉じた。この楽曲は、グループとファン、そしてメンバー同士のつながりを象徴するものであり、15年という歳月を超えた絆の確認となった。この共演は、SKE48の歴史における重要なエピソードとして、多くのファンに感動と希望をもたらした。