シンガー・ソングライターSIRUP（39）が27日までにXを更新。政治や社会問題に対して声をあげないアーティストらを痛烈に批判した。SIRUPは「政治の横暴と… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

SIRUP は「政治の横暴と腐敗、弱者切り捨て、子供たちの自殺率の増加、こんな社会に抵抗せずキレず無言でノンポリし続けて、愛や平等を歌うつもりか」と疑問を投げかけ、「そういう姿勢が10年遅れてるわけですよ」と指摘。

「愛があればなんとかなるなんて、平等な結婚も認められてない国で。 高額医療制度廃止されそうな国で」とつづった。

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「ジェノサイド関連する特に大企業に加担して、その金で死ぬ子ども達の存在を無視して稼ぎ小さな世界で登り詰めて金儲けの歌詞を書く」といった、メジャーシーンで活躍するアーティストについて「そんな幼稚な世界で見て見ぬふりを出来るように育ってしまったのはこんな社会だからなのかもしれない」と推し量りつつ、影響力を社会のために使うべきだと主張。 「リスナーに感謝するなら悪政で苦しんでるリスナーのためにできることはあるのでは？ 少なくともチケット代高騰してる社会で物価対策をろくにできてない政治にもの言うぐらいは出来ては？ と思う」と訴えた。