SI Object Browser for Postgres 24.1を2025年2月20日リリース、サブスクリプションライセンス販売開始

株式会社システムインテグレータは、データベース開発ツール「SI Object Browser for Postgres」の最新バージョン24.1を2025年2月20日にリリースします。同時に、販売代理店である株式会社アシストがサブスクリプションライセンスの販売を開始します。 新バージョンでは、接続ごとに識別色の設定、各エディタ画面に専用のツールバー、オブジェクトツリーの追加など、利便性が向上しています。

株式会社システムインテグレータ(本社:さいたま市中央区、代表取締役社長:引屋敷 智、東京証券取引所スタンダード市場:証券コード3826、以下「当社」)は、 データベース開発ツール の最新バージョン「SI Object Browser for Postgres 24.1」を2025年2月20日にリリースします。また同日より、本製品の販売代理店を務める株式会社アシスト(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:大塚 辰男、以下「アシスト」)が新たにSI Object Browser for Postgresの サブスクリプションライセンス を販売開始します。\SI Object Browser for Postgresは、Postgresのテーブルデータメンテナンス、SQLの実行、ストアドプログラムのデバッグ、Excel形式でのテーブル定義書の出力などをGUI上で簡単に実行できる データベース開発ツール です。 「SI Object Browser for Postgres 24.

1」の新機能として、接続(セッション)ごとに識別色を設定できる機能を追加しました。ログイン時に色を設定することで、接続後の各画面が設定した色で表示されます。例えば本番環境と開発環境で色を分けることで、誤操作の防止などに役立てることができます。SQL実行などの各エディタ画面にて専用のツールバーを追加しました。UNDOやSQL整形、マクロ実行などの操作が従来のポップアップメニューからの操作よりも素早く実行可能です。また、右側にオブジェクトツリーを追加しました。接続中のデータベースのテーブルやカラムの情報を検索の上、エディタ欄にドラッグ&ドロップすることが可能です。その他、SQLからプログラムコードへの変換や単語単位での検索も可能です。テーブル画面のデータタブにて、列名を列コメントで設定した文字列に切り替える機能を追加しました。例えば、列コメントに列名の日本語訳を設定した場合、データタブ上で即座に日本語に切り替えることができます。その他、主キーの強調表示やCSV出力も可能となりました。\契約期間に応じて利用できるライセンスモデルを採用しており、従来の買い取り型ライセンスに比べ、以下のメリットがあります





