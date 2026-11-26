歌謡グループ・SHOW-WAの塩田将己が、24日放送のABEMA『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON4』に初出演。UFOを目撃した過去や、母親、祖母と家族3代にわたって共通する不思議な体…

歌謡グループ・SHOW-WAの塩田将己が、24日放送のABEMA『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON4』に初出演。 UFOを目撃した過去や、母親、祖母と家族3代にわたって共通する不思議な体験を明かした。

さらに、耳鳴りがした後に地震が起きることが多いという自身の特殊な感覚についても語り、スタジオを盛り上げた。 同番組は、都市伝説系YouTuber・Naokimanの冠番組。 都市伝説好きのゲストたちが、昨今話題のニュースなどをきっかけに、真偽不明のさまざまな噂や不思議な現象について語り合うエンターテインメントショーとなっている。 今回の放送では、岡田結実、塩田、お笑いコンビ・見取り図の盛山晋太郎らが出演し、「地球を操る者がいる!?

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」をテーマにトークを展開した。 初登場となった塩田は、オープニングから「UFOを3回くらい見たことがある」と告白。 東京・お台場で、飛行機をジグザグに追い抜いていく白い尾のついた物体を目撃したといい、周囲にいた人たちも一緒に見ていたという。 このエピソードに、月刊『ムー』編集長の三上丈晴氏は「（UFOに）間違いない」と即答した。