SHOGUN将軍真田が主演する『モータルコンバット』の魅力とは？

真田主演の『モータルコンバット』は、ゲーム原作ならではのケレン味と娯楽性を全開にした作品だ。振り切った世界観こそが、真田にとっても大きな魅力だったという。

本作は5月8日の全米公開後、初日に前作比約2倍の興行収入を記録するロケットスタートを切り、全世界興収1億ドルを突破する大ヒットとなっている。 真田といえば、主演兼プロデューサーを務めたドラマ『SHOGUN 将軍』で、日本文化の再現性を徹底的に追求し、エミー賞、ゴールデングローブ賞などを席巻したことも記憶に新しい。

一方、『モータルコンバット』は日本文化を独自に解釈したファンタジー色の強い世界観が特徴だ。 『モータルコンバット』と『SHOGUN 将軍』は、ある意味で正反対の作品ですよね。 両作品に関われたことは、とても面白かったですし、そのギャップを楽しんでいました。 たぶん浅野くん（ライデン役の浅野忠信）も同じだったと思います。

両極に振り切れた作品だからこそ、新鮮な気持ちで向き合うことができましたし、それぞれ違った魅力を味わいながら撮影していました。 前作公開時には、ゲームシリーズの代名詞でもある“モータルコンバット・トーナメント”が描かれなかったことに対し、一部のファンから不満の声も上がっていた。 もちろんゲームファンだけに向けた作品ではありませんが、期待されているものに応えるのはエンターテインメントの基本だと思うんです。 そういう意味でも、トーナメントが描かれたのは大きかった。

ファンサービスにもなっていますし、作品にとっても良いことだったと思います。 真田が演じるのは、白井流の忍者一族を率いるハサシ・ハンゾウ／スコーピオン。 前作で命を落とした後、冥界での長い苦難を経て復活を果たす。 人間だった頃の記憶や思いを抱えながらも、今や冥界の戦士として新たな運命に身を置いている。

長年さまざまな忍者役を演じてきた経験から、「ハサシ・ハンゾウはとても自然に演じられるキャラクターだった」と振り返る。 一方で、冥界から蘇ったスコーピオンについては「なりきるのが本当に楽しい」と、その魅力を語った。 1作目の時は、僕自身がゲームにそこまで詳しい方ではなかったので、ファンの方々がこのキャラクターに何を期待しているのかを知るために、実際にゲームをプレイしたり、バックグラウンドを学ぶために映像を見たりしながら理解を深めていきました。 人気キャラクターを演じるプレッシャーもありましたが、驚いたのは公開後です。

登場シーンや決めゼリフの後の観客のリアクションが本当に大きくて、『ここまで愛されているキャラクターなんだ』と実感しました。 鎧にも焼け焦げたようなディテールが加えられています。 そうしたルックスの面白さもありますし、クナイを使ったファイティングスタイルも魅力です。 何より、『Get Over Here！

（こっちに来い！ ）』という決めゼリフをまた言える。 その楽しさは大きかったですね。 リアリティを追求した『SHOGUN 将軍』とは対照的に、『モータルコンバット』はゲーム原作ならではのケレン味と娯楽性を全開にした作品だ。

その振り切った世界観こそが、真田にとっても大きな魅力だったという。 最近の作品はリアリティ志向なので、あえて抑制的に表現することもあります。 でも『モータルコンバット』は、『ここまでやっていいの？ 』というくらい振り切れるんです。

ゲーム原作であり、架空のキャラクターを演じるからこそ可能になる表現がある。 派手なアクションも、決めポーズも、決めゼリフも、遠慮なく全力でやれる。 いかに観客に楽しんでもらうかに徹ることができる。 それは、俳優としての醍醐味だと思います。

そういう振り切った作品があるからこそ、『SHOGUN 将軍』のようにオーセンティックに作る意味も見えてくる





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