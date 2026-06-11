SHISEIDO's 'FUTURE SOLUTION LX' POPUP Event in Tokyo Midtown Hills

SHISEIDO, a leading Japanese cosmetics brand, is hosting a POPUP event for its highest-tier series 'FUTURE SOLUTION LX' from June 12 to 14, 2026, at Tokyo Midtown Hills. The event will feature the brand's muse, actress and model, Morioka Momoko, who will also be appearing in the key visuals. Additionally, guests including actor Hiroshi Toyama will be attending, providing an opportunity to experience the special space and try out the products.

SHISEIDO の最高峰シリーズ「フューチャーソリューション LX」が、2026年6月12日（金）～6月14日（日）の期間、東京ミッドタウン日比谷でPOPUPイベントを開催します。

森星さんがお披露目会を行い、俳優の桜田通さんをはじめ、多くのゲストが参加し、特別な空間を体験しました。 会場ではSHISEIDO最高峰シリーズの「フューチャーソリューションLX」を使った、五感を刺激する体験ができます。 また、製品を体験した方にはスキンケアサンプルがプレゼントされます。 SHISEIDOフューチャーソリューション LXは、日本の美意識が詰まったブランドで、日本のラグジュアリーコスメとして注目されています。

この移動型POPUPイベントでは、SHISEIDOが提案する日本の美意識の結晶を体感できる場を提供します。 会場は、洗練された空間で、肌に触れる瞬間の感覚を研ぎ澄まし、香りの余韻に浸り、光と影の揺らぎから季節の移ろいに気づくーーあらゆる体験が新たな感動になり、日常に高鳴りをもたらします。 訪れた場所の風土や季節に応じて、豊かな美しさをお届けします。

デジタル化が加速し、忙しさが募る現代において、身体的、感覚的な体験の機会を失いつつある人々に、SHISEIDOフューチャーソリューション LXは、本物の素材の手触り、季節の香り、光と影、それに気づく余白と、その感動を分かち合える場を通じて、日本全国に発信していく予定です





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