格闘家・秋山成勲（51）の妻でモデルのSHIHO（50）が、26日までに自身のインスタグラムを更新。長女・サランさん（15）とともに引退試合を終えた秋山への愛あるメッセージと家族3ショットを公開した…

秋山成勲＆SHIHO夫妻 （C）ORICON NewS inc.SHIHOは「パパが48年の格闘生活に幕を閉じました」と切り出し、「彼を初めて見かけたのは、2004年K1のデビュー戦でした。

格闘技界での始まりから終わりまでを目の前で見届けることができ、今まで見たことのない景色や世界観、経験をたくさんさせてもらい、毎回、感動や学びが尽きません」と、20年以上にわたり夫の戦いを間近で見守り続けた日々を回顧した。 続けて「パパの人生は波瀾万丈だけど、それでもいつも平常心で、何事も受け止めて乗り越えてきたからこそ、これからのまだ見ぬ新しい世界に大いなる期待が溢れています」と第2の人生への期待を込め、「いつも支えてくださっている皆さんに心から感謝しつつ、皆さん、これからもパパの人生を、宜しくお願い致します」と結んだ。

Advertisement

また、サランさんも23日、インスタグラムを更新。