SHIBAURA H1T東京が2026年ホリデー向けクリスマスコレクションを公開。SHOPS＆RESTAURANTSではBFSくじプレゼントやフェスティブブランチ開催など年末年始の特別な特典が用意されている。

SHOPS＆RESTAURANTS は、多様なシーンに対応したバリエーション豊かなパーティープランを提供しており、特に「 CANAL DINING HALL 」において11月から年末にかけてのパーティーシーズンに最適化された新コースを登場させている。この新コースにはデザートが含まれており、期間中に対象店舗で1会計500円（税込）以上のご利用ごとに BFSくじ が1枚プレゼントされる。

BFSくじと2026年新年クーポンの仕組み

このBFSくじシステムは、顧客の継続的な来店を促進する目的で設計されており、景品が当たった場合、その賞品は2027年1月以降に300円分のクーポンとして利用可能になる。また、12月24日（木）および12月25日（金）の2日間限定で、外れくじを2枚所持している人を対象とした豪華賞品の抽選会も開催される。ただし、玉、SHIBAURA BREWING、ファミマ!!、スターバックス、およびH1Tフェアモント東京は対象店舗から除外されている。

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2026年ホリデー向けクリスマスコレクションの展開

一方、H1Tフェアモント東京では、2026年のホリデーシーズンに向けて「Timeless Celebration ～受け継がれる、祝福のひと時～」をテーマとしたクリスマスコレクションの提供を予定している。このコレクションでは、個性が豊かな3種類のクリスマスケーキに加え、クリスマスの伝統的な要素に着想を得た華やかなスイーツのラインナップが準備されている。

これらの一品一品は心を込めて仕立てられており、ホリデーシーズンに温もりと華やぎを添えることを目的としている。大切な方と共有する特別な瞬間や、心を込めた贈り物としても最適なコレクションであり、ホリデーシーズンをより印象深く彩るための企画となっている。

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週末限定のフェスティブブランチとシーフードビュッフェ

ご予約が必要な週末のブランチサービスでは、従来好評を博していたサンデーブランチが、フェスティブシーズン限定の「フェスティブ ブランチ」として進化を遂げる。新たに加わったシーフードビュッフェでは、蟹のボイル、海老のポーチ、蛤、ムール貝のスチームなど、旬の海の幸を心ゆくまで堪能できる内容となっている。

さらに、彩り豊かなサラダビュッフェやグリルシーフードプラッター、10種類から選択可能なメインディッシュ、そしてデザートビュッフェまでを含む美食体験が提供される。これらの企画は、年末年始の特別な食事体験を追求する顧客にとって、非常に魅力的な選択肢となる。