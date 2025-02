SHEINとTemu、アメリカ売上高急減

Bloomberg Second Measureの調査によると、SHEINとTemuのアメリカ売上高は、トランプ大統領による中国からの小包への関税免除撤廃発表後、大幅に減少しました。

クレジットカードやデビットカードのデータを分析しているBloomberg Second Measureの調べによると、 アメリカ における SHEIN の売上高は2025年2月5日からの5日間で16~41%も減少したとのこと。また、 Temu も同期間に最大32%の大幅減を記録しました。\この減少幅は、クリスマスシーズンが終わった後の落ち込みと同程度なので異例というほどではありませんが、2025年1月下旬に見られた成長傾向を反転させる形となり、最新のデータが入手可能な2月9日まで継続しているとのことです。

消費者支出の減少は、トランプ大統領が「中国からの800ドル(約12万円)以下の小包には、今後関税免除が適用されません」と発表した次の日から始まっていました。この措置は、SHEINやTemuがアメリカの消費者向けに輸出する貨物の大半を対象としています。こうした変化により、ユーザーの間で関税分の追加料金を負担しなければならないのではないかとの懸念が広がり、まだ関税免除が撤廃されていないにもかかわらず、ユーザーの購買意欲がそがれている可能性があります。そこに季節的要因、市場競争、マクロ経済の変化といった要因が追い打ちをかけたことが、TemuやSHEINの売上の減少を招いたのではないかと、海外メディアのBloombergは分析しています。\SHEINには、中国における強制労働との関連性が指摘されており、アメリカの保守系ニュースメディア・Washington Examinerは「これはささいな疑惑ではなく、多くの国がウイグル人に対する進行中の大量虐殺として認識しているものの一部です」と伝えました





gigazine / 🏆 80. in JP このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

SHEIN Temu 売上高減少 関税 アメリカ 経済 消費者支出 強制労働 中国

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

。ヨMARVEL SNAP。ラ、ャ・「・皈・ォ、ヌ・オ。シ・モ・ケ、ニウォ。」TikTokカリサ゚ヒ。、ホサワケヤ、アヘス、ケ、・酣ホホホ皃ヒ。、・ネ・鬣ラソキツ酣ホホ、ャスセ、キ、ソ、ウ、ネ、ア、ニSecond Dinner、マヒワニ・、ニアシメ、ャウォネッ、ケ、・ヌ・ク・ソ・・ォ。シ・ノ・イ。シ・爍ヨMARVEL...

続きを読む »

THE SECOND〜漫才トーナメント〜2025開催決定結成16年以上漫才師が競うお笑い賞レース、第3回大会「THE SECOND〜漫才トーナメント〜2025」が決定。2日からエントリー受付開始、過去大会の準優勝者や人気漫才師が多数参戦。2025年5月にフジテレビ系でゴールデンタイムに生放送される「グランプリファイナル」に向けてスタートが切られた。

続きを読む »

ベテラン漫才師たちが「THE SECOND」に挑む!第3回大会エントリー開始結成16年以上コンビによる漫才賞レース「THE SECOND〜漫才トーナメント〜」第3回大会が2025年5月にフジテレビ系で生放送される。12月2日からエントリー受付が開始され、多くのベテラン漫才師たちが名を連ねている。

続きを読む »

ベテラン漫才師が集結!「THE SECOND~漫才トーナメント~」第3回大会が5月に開催結成16年以上コンビの漫才賞レース「THE SECOND~漫才トーナメント~」が2025年5月にフジテレビ系で生放送される。12月2日からエントリー受付開始。多くのベテラン漫才師が参加表明している。

続きを読む »

いぶし銀漫才師が「THE SECOND」に挑戦!過去2大会の活躍が目立つ結成16年以上の実力派漫才師たちが「THE SECOND」という賞レースに挑戦する。過去2大会で活躍を見せた実力派だけでなく、初のエントリーとなる若手も名を連ねている。漫才界に新たな風を吹き込むのか注目だ。

続きを読む »

オプト、「LPO AWARD SECOND HALF OF 2024」においてゴールド賞を受賞オプト、「LPO AWARD SECOND HALF OF 2024」においてゴールド賞を受賞 株式会社デジタルホールディングスのプレスリリース

続きを読む »