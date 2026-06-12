SHEIN、第三者検査機関と提携し出店者向け製品安全・品質コンプライアンス研修プログラムを開始

SHEINはBureau Veritas、Intertek、SGS、TÜV SÜDなどの主要第三者検査・認証機関と連携し、出店者を対象とした新たなコンプライアンス研修プログラムを立ち上げた。第1回は子供用玩具の安全性に焦点を当てたライブ配信を実施し、アーカイブは学習ポータルでいつでも視聴可能。同ポータルでは多様なマルチメディア教材や評価テストを通じて、製品安全、品質基準、知的財産保護、運営コンプライアンスなどを学べる。SHEINは2026年に審査チームの拡充とAIを活用したモニタリングシステムへの投資を進め、グローバル市場での安全かつ信頼できるショッピング体験の提供を目指す。日本の出店者もこのプログラムを通じてコンプライアンス能力を高め、海外展開を支援する構えだ。

ファッション＆ライフスタイルのグローバルオンラインブランド SHEIN は、Bureau Veritas（ビューローベリタス）、Intertek（インターテック）、SGS（エスジーエス）、TÜV SÜD（テュフ ズード）等の主要な第三者検査・認証・試験（TIC）機関と提携し、マーケットプレイスの出店者に向けた新たな「 製品安全 ・品質 コンプライアンス研修 プログラム」を始動したことを6月11日に発表しました。

第1回セッションは2026年5月29日に開催され、TICパートナー企業が担当する「子供用玩具の製品安全・品質コンプライアンス」に焦点を当てたライブ配信が行われました。 このライブ配信のアーカイブ（見逃し配信）は、SHEINの「出店者向け学習ポータル（Seller Education Hub）」にて、出店者はいつでも視聴可能です。 同ポータルは、マーケットプレイスの出店者に対し、SHEINでの販売活動を行う上で必要なコンプライアンスガイドライン、参考資料および教育講座に一元的なアクセスを提供しています。

ポータル内には、製品安全性要件、禁止・制限製品、品質基準、知的財産保護、および出店手続き、商品掲載、日常業務における運営コンプライアンスを網羅した、マーケットやカテゴリー別のガイダンスが含まれています。 これに加え、短尺動画やライブ配信、インタラクティブな学習モジュールなど、多様なマルチメディア形式で提供される数百のオンラインコンプライアンス講座が受講可能で、実務知識と業務遂行能力を強化するための学習評価テストも組み込まれています。

この研修プログラムは、当社のコミットメントを具現化したものであり、ビジネスのすべての段階における製品の安全性と品質コンプライアンスを維持するための継続的な取り組みの一環です。 SHEINは2026年、技術的な対応能力を大幅に拡張し、コンプライアンス審査チームを増員するとともに、国際的な主要第三者検査機関とのパートナーシップを深めています。 これにより、世界中の消費者の皆様に、安全で、確実かつ信頼性の高いショッピング体験を継続して提供できるよう努めてまいります。

本年、SHEINは、製品安全と品質コンプライアンスの徹底を基盤とする多面的なガバナンス体制のさらなる強化に注力します。 これには、資格要件、多層的なスクリーニング、継続的なモニタリングとフィードバックに基づく改善、より厳格なルールの適用、出店者向けの研修および能力開発などが含まれます。 さらに、人間のレビューを補完するAIを活用したモニタリングおよびリスク検知システムへの投資にも重点を置いていきます。

研修プログラムはすべてのパートナーに開放されており、日本国内の出店者はいつでもログインして学習し、世界中の各市場や異なるカテゴリーのコンプライアンス知識と運営規範を体系的に理解することができます。 世界160カ国をカバーするSHEINの成熟した販売ネットワークを基盤に、私たちは充実した研修・エンパワーメント体系を通じて、日本のセラーがコンプライアンス能力を強化し、広大なグローバル市場を着実に展開・開拓できるよう支援したいと考えています





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