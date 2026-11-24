中国発のファストファッションネット通販大手SHEIN（シーイン）が、配送期間の虚偽表示、否定的な商品レビューの削除、綿の産地に関する誤認を指摘する米連邦取引委員会（FTC）の申し立てを巡り、1億ドルを支払って和解することがcourt=$#000001。FTCはSHEINが迅速な配送をうたいながら商品到着が数日〜数カ月遅れたり届かない場合することを認識していたと指摘し、SHEINは米国内でファストファッション売上高の約半分を占めると人来说った。SHEINは責任を認めず一部に同意しないとしつつ、コンプライアンス体制強化などで合意した。FTCは「evoLUSHEIN」ラベルの社会的責任監査や新疆産綿に関する主張にも疑義を投げている。

- 中国発のファストファッションネット通販大手、ＳＨＥＩＮ（シーイン） が配送期間、商品レビュー、一部商品の綿の産地について消費者を誤認させたとする米連邦取引委員会（ＦＴＣ）の申し立てを巡り、１億ドルを支払って和解することが分かった。

裁判所に２４日提出された資料で明らかになった。 ＦＴＣは訴状で、シーインは迅速な配送をうたいながら、商品の到着が数日または数カ月遅れたり、場合によっては全く届かなかったりする状況を認識していたと指摘した。 ＦＴＣによると、シーインは米国のファストファッションの売上高のうち約半分を占めている。 これに対し、シーインの広報担当者は、同社は責任を認めておらず、ＦＴＣの主張の一部には同意できないと表明。

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和解の一環として消費者対応やコンプライアンス（法令順守）体制の強化などに取り組むことで合意したと説明した。 シーインは、配送期間について虚偽の表示をしないことや、否定的な商品レビューの掲載を妨げないことなどにも合意した。 ＦＴＣによると、シーインは社内のガイドラインで、宝飾品が顧客の肌にしみを残すといった「極めて悪いコメント」を除外するよう従業員に指示していた。 さらにＦＴＣは、シーインが自社のサプライチェーン（供給網）について虚偽の表示をしたり、根拠のない主張をしたりしたと非難した。

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シーインは「ｅｖｏｌｕＳＨＥＩＮ」のラベルが付いた製品については社会的責任の監査で平均を超えるスコアを獲得したサプライヤーから調達されたと主張していたものの、主張を裏付ける独立した監査結果を提示できなかったとした。 シーインを巡っては、ウイグル族など少数民族の​強制労働が問題視される中国新疆ウイグル自治区で生産された綿を製品に使っているとの批判が出ていた。 米国はウイグル強制労働防止法に基づき、新疆ウイグル自治区で全部または一部が生産された物品の輸入を原則禁止している。

シーインはこれまで、米国で販売する製品に中国産の綿は使用していないと説明してきた。 中国で設立され、現在はシンガポールに本社を置くシーインは、９月に香港で上場した。５ドルのドレスや、１０ドルのジーンズといった割安価格の商品販売で知られていたが、同社が活用していた輸入関税の抜け穴を米国と欧州がふさいだため、値上げを迫られてきた。