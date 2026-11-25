中国のインターネット通販大手SHEINは、EUの新たな輸入手数料導入により欧州販売が圧迫され、事業モデルの回復に最長で1年程度かかるとの見通しを示した。第3四半期には広告費を大幅に削減したものの、営業利益は増加した。

- 中国発のインターネット通販大手ＳＨＥＩＮ（シーイン）は２５日、欧州事業の回復に長くて１年程度かかるとの見通しを示した。 欧州連合（ＥＵ）が導入した電子商取引（ＥＣ）輸入の小包への手数料が最大市場である欧州の販売を圧迫し、第３・四半期のグループ全体の売上高を押し下げた。

第３・四半期業績には、ＥＵによる輸入ＥＣ商品の１品目当たり３ユーロ（３．２８ドル）の手数料の影響が初めて反映された。 手数料により価格競争力が低下し、上場後の事業モデルへの信頼確保を目指す同社に逆風となっている。 シーインのスカイ・シュー最高経営責任者（ＣＥＯ）はアナリスト向け説明会で、欧州向け配送の大半を欧州域内の倉庫から行う体制が整う２０２７年後半まで、欧州の売上高は回復しない可能性があると発言。

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「ＥＵ市場は今後数四半期にわたり圧力が続くと予想している」と述べた。 ＥＵは１１月初めからＥＣ輸入小包に対し追加で２ユーロの手数料を課しており、年末商戦の先行きも不透明となっている。 一方、販売伸び悩みに対応するため、同社は第３・四半期のマーケティング支出を前年同期比４１．５％削減し、オンライン広告費を圧縮。 その結果、営業利益は１７％増の７億４３００万ドルとなった。