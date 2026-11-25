SHE共働き率トップクラスの山陰エリアで、地域女性のキャリア課題を支援。山陰放送アナウンサー・丸山聡美氏と、地元での自分らしいキャリアの叶え方を考える学ぶから働くまで…

学ぶから働くまでを支援する女性向けキャリアスクール「SHElikes」を運営するSHE株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役CEO/CCO：福田恵里、以下SHE）は、株式会社山陰放送（本社：鳥取県米子市、代表取締役：坂口吉平）が運営する山陰ウーマンズラボと共同で、「自分らしいキャリアの叶え方」をテーマに、無料オンラインセミナーを2026年12月1日（火）20時より開催いたします。

山陰エリアは、子育て中の女性の有業率が鳥取県・島根県ともに全国上位である一方（※1）、子育て世帯では女性の家事・育児時間が男性の約3倍～4倍以上にのぼり（※2）、仕事と家庭の両立に追われるなかで、自分のための時間やキャリアアップに向けた時間を確保しにくい状況がうかがえます。 日々の仕事や暮らしをこなすだけでなく、自分のやりたいことや理想のキャリアも大切にできる環境づくりが求められています。

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「女性のチカラで地方を元気に、暮らしをよりよく」をコンセプトに、株式会社山陰放送（BSS）が運営するオンラインコミュニティです。 鳥取県・島根県で働き、暮らす女性を中心に、【2023年4月】の 開設以来業種や世代を超えた多くの参加者が集まっています。 株式会社山陰放送は、鳥取県米子市に本社を置き、鳥取県・島根県を放送エリアとするテレビ・ラジオ兼営の放送局です。1953年に「株式会社ラジオ山陰」として設立し、1961年に現在の社名となりました。

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以来70年以上にわたり、ニュースや情報番組、地域に根ざしたイベントなどを通じて、山陰の暮らしに寄り添う情報を届けてきました。 近年は放送に加え、【アプリやWeb、SNSでの発信】にも力を入れているほか、女性のチカラで地方を元気にすることを目指すオンラインコミュニティ「山陰ウーマンズラボ」を運営するなど、山陰の人と地域をつなぐ取り組みを広げています。 SHE株式会社は、「一人一人が自分にしかない価値を発揮し、熱狂して生きる世の中を創る」をビジョンに据え、2017年に創業いたしました。

主要事業である『SHElikes』では、誰もが自分らしい働き方を叶えられるよう、WEBデザインやWEBマーケティングなどのクリエイティブスキルレッスンやコーチングプログラム、仕事機会を提供し、累計会員登録者数25万人を突破しています。