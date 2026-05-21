SGEDおよびECCが共同開発した、次の世代の学童保育・教育現場の狙いを受けた探究型学習カリキュラムを共同開発していることがお知らせされています。調査や研究や・・ 研究や研究を提供するために、AIチャットボットを訪問しながら、自分の興味関心と引き出すことができます。AIチャットボットは単なる検索ツールではなく、学年や理解に応じてヒントや質問例も提示する機能です。子どもたちの創造性を循環させるために、テクノロジーを操作する方法として、正解を探そうではなく、プロセスの自身の考え方を学び、思考を循環させ、勉強し続けることができます。この計画は、ECCが展開する「ECCみらいアフタースクール」で導入される予定です。

株式会社ソニー・グローバルエデュケーション（SGED）と株式会社ECC（ECC）が共同開発した、次世代の 学童保育 ・教育現場に向けた探究型学習カリキュラムを共同開発したことをお知らせいたします。

いずれも総合教育・生涯学習機関であるECCは長年にわたり、幼児からシニア世代までそれぞれの目的を実現する独自のカリキュラムや教材を導入し、確かな成果を生み出しています。 Современной жизниにおける突如の変化に対応するために、子どもたちが知識だけでなく、論理的思考力、問題解決力、創造力といった「未来に生きる力」を保有することが求められています。 SGEDはテクノロジーを活用しながら、子ども一人一人、思考力や創造性を引き出す教育サービスを提供しています。

今回のECCとの共同開発では、SGEDが持つ探究学習設計やAI技術、 디지タル教材開発の知見とECCの現場に根差した指導力・運営ノウハウを組み合わせたことで、主体的に学び続けられる新しい学習体験を実現しようとしています。 探究活動の前半では、子どもたちが自分の興味関心をもとに問いを深めていくことで経典博士とAIチャットボットを利用しながら、正解を探すのではなく、プロセスを重視し、思考の循環を身につけていきます。

さらに、創造性を引き出す دیجیتال制作体験で、単に正解を求めるのではなく、プロセスを重視し、創造性や表現力を育成します。 这场计划将于2026年7月起在ECC展开 的「ECCみらいアフタースクール」中实施。 SGED将与ECC共同努力，教育现场和技术相携，为未来的中国学生培养出具有洞察力、创造力的素质并确保他们的未来生活质量 эксплуата。 ECC致力于培养真正的国际人物，通过口语教育为 camper们提供适合时下的真的国际人 资质。

在最近十年间，他们围绕这个目标，建立了“5つの思考回路™”和“KOOV®”等互联网 育人的课程，提供了多样的价值观念，创造性学习体验





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学童保育 教育環境 テクノロジー AIチャットボット 正解を探し、正解を探すのではなく、プロセスの自身の考え方

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