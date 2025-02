SFFPS『Metal Eden』5月6日に配信開始！

Deep Silverは新作SFFPS『Metal Eden』を5月6日に配信開始すると発表しました。プレイヤーは最新鋭の戦闘用アンドロイド・アスカとなり、ディストピア都市メビウスで市民のコアを救出するため戦いを繰り広げます。ハイスピードなアクションが魅力です。

パブリッシャーのDeep Silverは2月13日、SFをモチーフとする FPS 『Metal Eden』を発表し、5月6日に配信すると告知しました。対応プラットフォームはPC(Steam)/PS5/Xbox Series X|S。Steamストアページの表記によると、日本での配信は時差の関係で5月7日となるようです。\『Metal Eden』は機械化部隊が守るディストピア都市、メビウスが舞台。プレイヤーは最新鋭の戦闘用アンドロイド・アスカとなり、市民のコアを救出するため絶望的な戦いに挑みます。本作ではジャンプやウォールラン、グラップリングフックといったパルクールアクションを駆使して、戦場を駆け回る様子が描かれています。装備はアサルトライフルやロケットランチャー、電撃を撃ちだす銃などが登場し、機械の軍団と戦いを繰り広げることになるようです。ハイスピードなアクションが持ち味で、激しい戦いが楽しめる作品となりそうだ。\本作を手がけるReikon

Gamesはポーランド・ワルシャワに拠点を置くゲームスタジオです。過去には見下ろし視点のアクションシューティング『RUINER』を制作。同作は歯ごたえあるアクションや濃密なサイバーパンクの世界などが評価された人気作です。本作『Metal Eden』は一人称視点の作品となっていますが、世界観やアクションなどは同スタジオの持ち味が活かされているようです。 『Metal Eden』はPC(Steam)/PS5/Xbox Series X|S向けに、5月6日に配信予定となっています





METALEDEN FPS SF サイバーパンク ACTION REIKONGAMES DEEP SILVER

