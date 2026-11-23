SF作家の高千穂遙氏が、置き配ボックスの指定を配達員が無視する頻発する問題についてXで投稿し、大きな反響を呼んだ。元Amazon配達員からのリプライでは、評価制度に起因する構造的な課題が明かされた。

『クラッシャージョウ』や『ダーティペア』などで知られる日本SF界の重鎮、 高千穂遙 氏が11月23日、自身のX（旧Twitter）で Amazon の「 置き配 」に関する苦言を呈し、大きな反響を呼んでいる。

SF作家・高千穂遙氏の嘆き「ぜんぜん指定を守ってくれません」 高千穂氏は「置き配ボックスを指定しているんですが、いつもいつも無視されます」と投稿。 玄関にはボックスの存在を示す紙を貼り、ガイドのプレートを設置しているにもかかわらず、その紙の真下に荷物が置かれていたという。 これに対し「どういう教育をしているんでしょう？ 」と疑問を投げかけた。

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ユーザーからは「うちも同じように無視される」といった共感の声や、「住所の末尾に『置き配ボックスに』と追記している」といった自衛策が寄せられた。 高千穂氏は毎回設定を確認し、目立つ場所に案内を出していることから、単に配達員が確認していないだけだと推測している。

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「元Amazon配達員」名乗るユーザーが明かす構造的要因 この投稿に対し、元Amazon配達員を名乗るユーザーからのリプライが注目を集めた。 その人物によれば、指定無視が起きる背景には「Amazonの仕組みの悪さ」があるという。 同氏によると、Amazonの配達には高評価によるボーナスなどがなく、配達員は「数」をこなすことでしか稼げない仕組みになっているという。 その結果、件数を稼ぐために指定を自己判断で無視する配達員が現れ、皮肉にも「数をこなせる人間」として生き残ってしまうと内情を明かした。

高千穂氏はこれに対し「なるほどです」と納得しつつ、「ただのボヤキ投稿ですから、改善されるとは思っていなかった」と返答。 普段はヨドバシカメラや楽天をメインに利用し、Amazonは年に数回の利用にとどめているスタンスも明かした。