13人組ボーイズグループ、SEVENTEEN（セブンティーン）のユニット「J×J」が22日、埼玉・ベルーナドームで日本初の単独ドーム公演を開催した。「JEON… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

13人組ボーイズグループ、 SEVENTEEN （セブンティーン）のユニット「 J×J 」が22日、埼玉・ ベルーナドーム で日本初の単独ドーム公演を開催した。

「JEONGHAN×JOSHUA JOURNEY INTO ［DREAMING］－JAPAN」として、21日から2日間で6万2000人を動員した。 ファーストミニアルバム「DREAMSCAPE」の収録曲、「Outside」「Like you」で幕を開けた。 JEONGHAN（ジョンハン、31）は「元気でしたか～？ 来てくださった皆さんを心から歓迎します。

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今日も楽しく遊びましょう！ 」と声を上げた。2人は「見せたいものがたくさんある公演」、略して「みたこ」がテーマだと予告した。 ゲームコーナーでは、第3ラウンドまで対決してJOSHUA（ジョシュア、30）が勝利。 JEONGHANから「王子様」と言って頭に王冠をのせられた。

「ウェーブをやりたい」という望みに、ファンがペンライトで光の海をつくって応えた。 「僕たち2人で、こんな大きな会場で公演できていることが信じられない。 CARAT（ファンの総称）の皆さんが実現させてくれた。 ありがとうございます。

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愛してます」と感謝した。 ソロコーナーやダンスチャレンジなど多彩なステージで盛り上げた。 歌唱中に2人が肩を寄せ合えば歓声が起きた。 客席と一緒に歌う場面も。

本編最後を「DREAMSCAPE」のタイトル曲「12 o’clock」で締め、アンコールはグループの楽曲を中心に披露。 JEONGHANは「かけがえのない大切な時間になりました。 これからも一緒に歩んでいきましょう」と話し「1月にまた来ることにしました。 また会いましょう」と再会を約束。

グループの楽曲もまじえた全22曲で盛り上げた。 国内外6都市を回る単独公演「JEONGHAN×JOSHUA JOURNEY INTO ［DREAMING］」は、10月31日に韓国・仁川でスタートした。 今後は12月にマカオ、27年1月に台北と韓国・釜山、2月に香港を巡る。